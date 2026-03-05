Sexto día de guerra en Medio Oriente: Irán habría atacado Azerbaiyán e Italia se suma a la defensa militar en Chipre

La jornada de este jueves constituye el sexto día de guerra en Medio Oriente luego de que Israel realizara un "ataque preventivo" en Teherán , capital de Irán , con ayuda de los Estados Unidos .

En la madrugada de hoy se supo que Israel realizó un nuevo ataque aéreo a Irán. Este último habría respondido con bombardeos hacia Azerbaiyán , aunque salieron a desmentirlo recientemente. Por su parte, Italia se suma a la defensa militar de Chipre y Francia autorizó a Estados Unidos a utilizar sus bases militares.

En las primeras horas deI jueves, Israel lanzó una ofensiva aérea masiva sobre Teherán y el Líbano. La reacción de Irán no se hizo esperar: la República Islámica ejecutó oleadas de misiles contra territorio israelí.

De esta forma, Bakú, capital de Azerbaiyán, denunció el impacto de drones contra un aeropuerto en su territorio, lo cual dejó un saldo de dos personas heridas. No obstante, el Ejército de Irán negó este jueves haber estado detrás del presunto ataque.

Asimismo, la ciudad de Doha fue blanco de misiles, según afirmó el gobierno de Qatar. El Ministerio de Defensa aseguró que sus sistemas de defensa aérea pudieron interceptarlos y que no se registraron heridos.

Italia y Francia disponen buques militares ante la escalada de tensión y la OTAN descarta un ataque

Por otro lado, el Gobierno de Italia se sumó a las decisiones adoptadas por España, Francia y Países Bajos y anunció que enviará buques militares en los próximos días para reforzar la seguridad de Chipre. Esto es luego del ataque con drones registrado el lunes contra una base británica en la isla.

Explosiones En Una Base Militar De Gran Bretaña En Chipre A Manos De Irán X: @MundoEConflicto

De acuerdo al ministro de Defensa, Guido Crosetto, el despliegue naval busca contribuir a la protección de la zona y reforzar la presencia militar europea ante la escalada de tensión.

Por su parte, Francia anunció este jueves que autorizó a Estados Unidos a utilizar sus bases militares ubicadas en Oriente Próximo en medio de la ofensiva militar contra Irán. La medida se justifica como una forma de contribuir a la protección de los socios y aliados occidentales en una zona marcada por la creciente tensión geopolítica.

En otra línea, se supo que la OTAN descartó por ahora activar el mecanismo de defensa colectiva -si atacan a uno, atacan a todos- previsto en el Tratado del Atlántico Norte tras el incidente con misiles ocurrido en Turquía.

Irán registró más de 1.200 muertos

La agencia iraní Tasnim notificó 1.230 muertos en la República Islámica luego de los ataques ocasionados por Israel y Estados Unidos desde el sábado.

Paralelamente, el Ejército de Israel aseguró que 320 objetivos vinculados al grupo chiita libanés Hezbolá desde que se desató la guerra. 80 de ellos fueron bombardeados en las últimas 24 horas, según informó el portavoz militar Effie Defrin.