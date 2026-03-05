Especial desde Israel | El heredero de las sombras: el historial médico secreto y la fortuna oculta de Mojtaba Jamenei

Documentos de inteligencia revelados por el Daily Mail exponen los detalles más íntimos y polémicos del hijo del Líder Supremo, quien acaba de ser nombrado sucesor en un Irán convulsionado. Desde costosos tratamientos en Londres hasta una vida de lujos financiada por el petróleo.

En el hermético tablero de ajedrez que es la política iraní, el nombre de Mojtaba Jamenei siempre se pronunció en susurros. Sin embargo, tras su reciente designación oficial como sucesor de su padre, el Ayatolá Alí Jamenei, el velo de misterio ha sido rasgado de forma estrepitosa. Una investigación publicada por el medio británico Daily Mail, basada en documentos filtrados de la inteligencia estadounidense, ha sacado a la luz detalles que oscilan entre lo humillante para el ala dura del régimen y lo escandaloso para una población sumida en la crisis económica.

El secreto de Londres Según los cables diplomáticos del Departamento de Estado citados por el medio, Mojtaba, de 56 años, arrastra un historial médico que el régimen intentó sepultar bajo llave. Los informes indican que el hoy heredero realizó múltiples viajes a Londres para recibir tratamiento especializado por impotencia sexual.

Bajo la inmensa presión de la familia real teocrática para asegurar la continuidad del linaje, Mojtaba habría visitado clínicas privadas en el Reino Unido en al menos cuatro ocasiones. Los documentos revelan que, tras una estancia de dos meses en 2008, su esposa finalmente logró concebir a su primer hijo, bautizado como Alí en honor a su abuelo. Para un régimen que exalta la virilidad y la descendencia como mandatos divinos, la revelación de que el linaje de los Jamenei dependió de la medicina occidental es un golpe simbólico devastador.

Entre la debilidad teológica y el poder militar La crónica de su ascenso está marcada por una paradoja: Mojtaba es un hombre poderoso pero carece de la estatura religiosa necesaria para el cargo. Los documentos de inteligencia subrayan que "es percibido como débil en términos religiosos", señalando que es poco probable que alcance alguna vez el rango de Ayatolá.

Sin embargo, lo que le falta en teología le sobra en influencia táctica. Mojtaba ha operado durante décadas en las sombras, controlando el acceso a su padre y tejiendo alianzas de acero con la Guardia Revolucionaria. Fue este brazo militar el que, según los reportes, ejerció una "presión extrema" sobre la Asamblea de Expertos para asegurar su nombramiento en una sesión virtual, realizada de emergencia tras el bombardeo del edificio de la asamblea en Qom.