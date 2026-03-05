Irán atacó y dejó en llamas un petrolero de Estados Unidos en el golfo Pérsico

La Guardia Revolucionaria de Irán reveló un ataque exitoso contra un petrolero de Estados Unidos en aguas del golfo Pérsico. El buque soporta un incendio.

El Golfo Pérsico, muy estratégico, sitio del ataque de Irán al buque de Estados Unidos. Foto Enciclopedia Británica

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó este jueves que realizó un ataque contra un petrolero de Estados Unidos al norte del golfo Pérsico y que el buque se encuentra en llamas. Los norteamericanos aún no se pronuncian al respecto de esta acción.

“El petrolero estadounidense fue alcanzado en la madrugada de hoy por combatientes de la fuerza naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria en el norte del Golfo Pérsico y actualmente se encuentra en llamas”, dijo el cuerpo militar de élite en un comunicado.

La información del ataque no pudo ser confirmada de manera independiente.

La guerra de Estados Unidos en Irán La guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán ha provocado una crisis en el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del crudo mundial.

Guardia Revolucionaria de Irán Miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán, que atacó un buque de Estados Unidos. Foto Efe EFE La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, en inglés) informó este jueves de una gran explosión frente a la costa meridional de Kuwait, en el Golfo Pérsico, el último de una serie de incidentes.