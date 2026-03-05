Israel reveló un video del ataque a miembros de Hezbolá en territorio libanés

Live Blog Post

La OMS verifica 13 ataques contra infraestructuras sanitarias en Irán

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este jueves que verificó al menos 13 ataques contra infraestructuras sanitarias en Irán en el marco de la ofensiva militar atribuida a Estados Unidos y Israel.

El anuncio fue realizado por el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una rueda de prensa en la que detalló el impacto que los ataques han tenido sobre el sistema de salud iraní.

“La OMS ha verificado 13 ataques a la atención sanitaria en Irán y uno en el Líbano”, señaló el titular del organismo internacional.

Según precisaron desde la organización, los bombardeos provocaron la muerte de cuatro trabajadores del sector sanitario y dejaron al menos 25 heridos. Además, varias instalaciones médicas sufrieron daños como consecuencia de las explosiones registradas en sus inmediaciones.