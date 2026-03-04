Un acusado del atentado a la AMIA aseguró que Argentina "no es objetivo" de Irán

En medio de la escalada bélica en Medio Oriente , Mohsen Rabbani, acusado por la Justicia como uno de los responsables intelectuales del atentado a la AMIA , afirmó que es “incorrecto” señalar que Argentina pueda convertirse en un objetivo de Irán .

“Es incorrecto decir que Argentina, que está fuera de esta área, sea objetivo de algo. Para nosotros, los argentinos son amigos ”, sostuvo el ex agregado cultural de la embajada iraní en declaraciones al canal de streaming AZZ, al ser consultado por el alineamiento internacional del presidente Javier Milei con Estados Unidos e Israel.

Rabbani consideró que sería “muy bueno que el Gobierno argentino se pare del lado de la verdad” , en referencia a Irán, en el conflicto que enfrenta a su país con Estados Unidos e Israel.

Durante la entrevista también se refirió a la muerte del ayatolá Alí Jamenei, fallecido el 28 de febrero en un bombardeo estadounidense sobre Teherán. Aseguró que su país “ha sufrido una gran pérdida” y lo definió como “un gran sabio político y héroe”.

Según relató, el líder supremo se encontraba en “un lugar público” sin refugio especial al momento del ataque y rechazaba trasladarse a un búnker. “Dijo que solo aceptaría refugiarse si cada iraní tuviera también uno”, señaló.

Rabbani afirmó que, desde el inicio de la guerra, Irán sufrió 800 muertes y que la población “se está manifestando en las calles bajo la consigna ‘Dios es más grande’”. “Nosotros no hemos invadido ningún país. Fueron ellos”, acusó.

Además, calificó al presidente estadounidense Donald Trump como “un dictador” y sostuvo que el sistema político iraní es “democrático”, con autoridades elegidas por el pueblo. “Si hay un país más democrático del mundo, ese es Irán”, expresó.

Por último, aseguró que la selección iraní participará en la Copa Mundial que se disputará en junio en Norteamérica, en un contexto internacional atravesado por tensiones y acusaciones cruzadas.