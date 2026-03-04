Alerta máxima: Israel anunció nuevos ataques en la capital de Irán
La tensión sigue en aumento luego de los ataques de este sábado. Israel sigue bombardeando Teherán, mientras Irán responde con objetivos en Tel Avivi y otros países del Golfo.
El quinto día de guerra en Medio Oriente comenzó con nuevos bombardeos del Ejército de Israel sobre Teherán, en una escalada que coincide con la designación de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de Irán. La ofensiva marca un punto de inflexión en el conflicto y profundiza la tensión regional.
En medio de la escalada bélica en Medio Oriente, Mohsen Rabbani, acusado por la Justicia como uno de los responsables intelectuales del atentado a la AMIA, afirmó que es “incorrecto” señalar que Argentina pueda convertirse en un objetivo de Irán.
El líder de la agrupación paramilitar, Naim Qassem, habló en medio de los intercambios de ataques entre Israel e Irán y aseguró que el grupo respaldado por Irán "no se rendirá".
Su discurso, que fue transmitido por televisión, agregó: "Nuestra opción es enfrentarlos hasta el máximo sacrificio, hasta el límite, y no nos rendiremos".
El portavoz de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán amenazó este miércoles con que si Israel ataca la embajada de Irán en Beirut, todas las embajadas de Israel alrededor del mundo se convertirán en objetivos, de acuerdo a lo que informó el diario semioficial Tasnim News.
"Israel ha amenazado con atacar la embajada iraní en el Líbano ", declaró el general de brigada Abolfazl Shekarchi. "Si Israel ataca la embajada de Irán, todas las embajadas de este régimen serán objetivos legítimos".
El militar continuó diciendo que Israel no tiene límites en sus acciones militares y afirmó que incluso con su relevante capacidad bélica, la República Islámica hasta ahora ha "respetado" las normas del derecho internacional.
Durante la conferencia de prensa realizada en la Casa Blanca, la vocera presidencial Karoline Leavitt anunció que el presidente de los Estados Unidos Donald Trump recibirá a los jefes de estado de 11 países aliados, entre ellos a Javier Milei, en Miami este sábado.
El objetivo de esta reunión a la que asistirán los mandatarios de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago, y otros países es "promocionar la libertad, seguridad, y prosperidad en nuestra región".
"El presidente hablará con los líderes de estos países que han formado una coalisión histórica para trabajar juntos en pos de tratar la problemática de las pandillas criminales narcoterroristas y cárteles, e imigración masiva e ilegal en Estados Unidos y en toda la región occidental", afirmó Leavitt.
Luego de las declaraciones de Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, sobre un acuerdo de cooperación entre Estados Unidos y España debido a la guerra en Medio Oriente, el canciller español José Manue Albares negó rotundamente que exista ese entendimiento.
"Lo desmiento tajantemente. La posición del Gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio, los bombardeos en Irán y sobre el uso de nuestras bases no ha cambiado ni una coma", afirmó Albares en conversación con una emisora radial.
El Comando Central del ejército estadounidense informó que usó por primera vez en la historia los nuevos misiles de ataque de precisión de largo alcance (PrSM) en su ofensiva contra Irán.
En una publicación en X, el Comando Central celebró que el recién estrenado armamento "proporcionó una capacidad inigualable de impacto profundo".
El ejército estadounidense presentó en abril de 2025 la "nueva generación" de misiles de precisión de largo alcance como una herramienta que permitiría "atacar, neutralizar, suprimir y destruir objetivos", y detalló que sustituirían al Sistema Táctico de Misiles con "mayor alcance y letalidad".
Claudia Sheinbaum anunció la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad se encuentran trabajando para que la guerra en Medio Oriente tenga un menor impacto en el bolsillo de los mexicanos.
Aunque aseguró que "la gran mayoría del petróleo, de los derivados de petróleo que se consumen se producen en México", existen importaciones de gasolinas y turbosinas.
"Hay un esquema de Secretaría de Hacienda en caso de que suba más de cierto nivel para que entre un subsidio al IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) de tal manera que no impacte a las familias mexicanas. Es una disminución de impuestos", aseguró.
México, aunque es productor de crudo, sigue dependiendo de importaciones de combustibles refinados, por lo que el conflicto en Medio Oriente tiene un impacto directo en su economía.
En una conferencia de prensa, la vocera presidencial Karoline Leavitt aseguró que en medio de los ataques que recrudecen día tras día en la guerra en Medio Oriente, España acordó cooperar con el ejército de los Estados Unidos luego de que el presidente Trump amenazara con un embargo comercial contra Madrid por su negativa a que el Pentágono emplee sus instalaciones en bases españolas para las operaciones contra Irán.
Estos son los puntos clave de lo que dijo:
Funcionarios occidentales que hablaron bajo condición de anonimato con la agencia de noticias AP, indicaron que la tasa de ataques con misiles iraníes está disminuyendo debido al éxito de Estados Unidos e Israel en el ataque a bases de lanzamiento, pero indicó que Irán podría estar reteniendo algunas de sus reservas.
Un segundo funcionario afirmó que es "definitivamente un problema" que los países atacados por Irán estén agotando sus misiles defensivos, y que tendrán que gestionar cuidadosamente sus propias reservas.
La guerra en Medio Oriente recrudece con los reiterados ataques de las potencias involucradas.
Las autoridades de Irak informaron sobre un apagón generalizado en toda la red eléctrica nacional este miércoles por la tarde, y establecieron el inicio de una investigación para determinar las causas.
En paralelo, los Estados Unidos intentaba emitir avisos de advertencia para que los connacionales abandonaran el país lo más pronto posible.
El Gobierno de Qatar afirmó este miércoles que tiene “derecho a la autodefensa” frente a lo que calificó como agresión iraní, en medio de la creciente escalada militar en la región.
El primer ministro catarí, Mohammed Bin Abdul Rahman Al Thani, mantuvo una conversación telefónica con el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Aragchi, en la que expresó la postura de Doha y reclamó un alto el fuego “inmediato”.
Según trascendió, el jefe del Gobierno catarí sostuvo que su país responderá dentro del marco del derecho internacional para proteger su soberanía y la seguridad de su territorio ante los recientes ataques.
Por su parte, el canciller iraní justificó las acciones militares en curso al afirmar que los objetivos en territorio catarí están vinculados a intereses de Estados Unidos en la región. De este modo, Teherán buscó enmarcar los ataques dentro de su enfrentamiento con Washington.
El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, confirmó que la operación militar lanzada hace cinco días junto a Estados Unidos contra Irán estaba inicialmente prevista para mediados de año, pero debió ser adelantada a febrero.
“Se había planeado una operación para mediados de año, con el mismo objetivo fijado, pero debido a los acontecimientos y circunstancias, especialmente a lo que ocurrió dentro de Irán, y la posición del presidente de EE.UU. y la posibilidad de crear una operación combinada, surgió la necesidad de adelantar todo a febrero”, explicó Katz durante una visita a la División de Inteligencia de las fuerzas armadas israelíes.
El funcionario sostuvo que la contingencia era una posibilidad contemplada, aunque no segura, y elogió la labor de inteligencia en la planificación y ejecución de la ofensiva contra la República Islámica.
Según detalló, la clave del factor sorpresa fue la amplitud y profundidad de la inteligencia israelí. “No sabían cómo calibrar y evaluar las dos dimensiones: la amplitud y profundidad de la inteligencia hasta el último objetivo, y la capacidad operativa para explotar esa información con el fin de dañar, atacar, destruir y aniquilar sus capacidades”, afirmó.
De acuerdo con fuentes militares israelíes, la inteligencia detectó el sábado 28 de febrero una reunión de parte de la cúpula iraní en un complejo de Teherán, en la que participaba el líder supremo, Alí Jameneí.
“Era una oportunidad que había que aprovechar”, señaló una oficial del Ejército israelí, quien explicó que la precisión de la información permitió ejecutar un ataque inmediato sobre el lugar.
Las fuerzas armadas israelíes aseguran que en esa operación conjunta con Estados Unidos murieron “40 personas en 40 segundos”. Entre las víctimas, según Israel, se encuentran Jameneí —quien llevaba 37 años al frente de la República Islámica—, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, Abdorrahim Musaví, y el ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadeh.
Tras condenar las operaciones militares de Estados Unidos e Israel en Irán y pedir el retorno inmediato al díalogo, China decidió mandar a su enviado especial para Medio Oriente a la región con el objetivo de intentar mediar en la escalada, anunció este miércoles el ministro chino de Exteriores, Wang Yi.
Wang anunció el envío del representante durante una conversación telefónica con su homólogo saudí, Faisal bin Farhan, a quien transmitió que la propagación del conflicto es algo que el país asiático "no desea ver"
La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), que agrupa a decenas de compañías y más de 310 barcos en todo el mundo, anunció este miércoles que todos los itinerarios hacia Medio Oriente se encuentran suspendidos como consecuencia del conflicto militar en la región.
El Gobierno de Turquía advirtió este miércoles que responderá a “actitudes hostiles” tras la interceptación de un misil balístico lanzado desde Irán, cuyos restos cayeron en el extremo sur del país.
“Turquía no dudará en defender su territorio y espacio aéreo” y “responderá a actitudes hostiles dentro del marco del derecho internacional”, afirmó el jefe de Información de la Presidencia turca, Burhanettin Duran, en un mensaje publicado en la red social X. También señaló que Ankara mantiene contacto permanente con sus aliados en la OTAN.
Según informó el Ministerio de Defensa turco, el misil fue neutralizado mediante sistemas antiaéreos y antimisiles de la OTAN desplegados en el Mediterráneo oriental. El proyectil había atravesado el espacio aéreo de Irak y Siria antes de dirigirse hacia territorio turco.
Uno de los restos cayó en el municipio de Dörtyol, en la provincia mediterránea de Hatay, sin causar daños ni víctimas, de acuerdo con el comunicado oficial.
Se trata del primer incidente en suelo turco desde el inicio de los ataques lanzados el sábado pasado por Estados Unidos e Israel contra Irán, en el marco de una escalada militar que ha elevado la tensión en toda la región.
La Unión Europea afirmó este miércoles que está “preparada” para defender sus intereses y los de sus Estados miembros tras las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra España.
El portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill, sostuvo en un comunicado que el bloque comunitario se solidariza “totalmente con todos los Estados miembros y todos sus ciudadanos” y advirtió: “A través de nuestra política comercial común, estamos preparados para actuar si es necesario para salvaguardar los intereses de la UE”.
El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, afirmó en una rueda de prensa en el Pentágono que un submarino de su país alcanzó al navío iraní con un torpedo mientras este se encontraba en aguas internacionales.
“Ayer en el Océano Índico un submarino estadounidense alcanzó un buque de guerra iraní que pensó que estaba seguro en aguas internacionales. En su lugar, fue hundido por un torpedo… el primer hundimiento de un buque enemigo por un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial”, declaró el funcionario.
Según precisó el jefe del Estado Mayor, el general Dan Caine, el arma utilizada fue un torpedo tipo Mark 48, que tuvo “efecto inmediato, enviando al buque al fondo del mar”.
La OTAN condenó este miércoles el lanzamiento de un misil por parte de Irán que fue derribado sobre Turquía mediante sistemas de defensa aérea de la Alianza.
“Condenamos que Irán apunte a Turquía”, expresó un portavoz del organismo, luego de que Ankara informara la interceptación de un proyectil que “se dirigía hacia el espacio aéreo turco” tras sobrevolar Irak y Siria.
Desde la organización atlántica subrayaron que la “determinación y posición de defensa” de la OTAN “permanece fuerte en todos los dominios”, incluyendo la defensa aérea y antimisiles.
“La OTAN se mantiene firme al lado de sus aliados, incluyendo Turquía, mientras Irán continúa sus ataques indiscriminados sobre la región”, añadió el portavoz.
Turquía anunció este miércoles que interceptó un misil que se dirigía hacia su territorio, utilizando “sistemas de defensa aérea de la OTAN”, según un comunicado oficial.
De acuerdo con la nota difundida por el Gobierno turco, el proyectil fue disparado desde Irán y atravesó el espacio aéreo de Irak y Siria antes de aproximarse a la región de Hatay, en el sur del país.
“El misil fue interceptado y destruido por los sistemas de defensa aérea de la OTAN”, señala el comunicado. Los restos cayeron en una zona abierta de la provincia de Hatay, sin provocar víctimas ni daños materiales.
El Ejecutivo turco advirtió que “tomará sin vacilación todas las medidas necesarias” para defender su soberanía y confirmó que continuará la consulta y cooperación con la OTAN y sus aliados durante todo el proceso.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, contactó este miércoles al jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para trasladarle la “solidaridad europea de Francia” ante las amenazas lanzadas por el mandatario estadounidense, Donald Trump.
Según informaron fuentes del Palacio del Elíseo, sede de la Presidencia francesa, Macron expresó su respaldo a España frente a las “recientes amenazas de coerción económica” formuladas por Trump, en el marco de la creciente tensión diplomática entre Washington y Madrid.
El gesto del líder francés refuerza el alineamiento europeo en defensa de España, luego de que la administración estadounidense cuestionara la postura del Gobierno de Sánchez respecto al conflicto en Medio Oriente y el uso de bases militares españolas en operaciones contra Irán.
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, expresó este miércoles su firme rechazo a la escalada bélica en Medio Oriente y advirtió sobre las consecuencias de profundizar el conflicto.
“Así es como empiezan los grandes desastres de la humanidad. No podemos jugar a la ruleta rusa con el destino de millones de personas”, afirmó durante un discurso oficial, en clara alusión a la ofensiva militar liderada por Estados Unidos junto a Israel contra Irán.
Las declaraciones se producen luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con romper relaciones comerciales con Madrid debido a la postura crítica del gobierno español frente a los bombardeos sobre territorio iraní y la negativa del uso de sus bases militares.
Irán suspendió este miércoles el acto público de despedida al líder supremo Alí Jameneí, que había sido anunciado para esta noche en Teherán.
La televisión estatal iraní indicó que la ceremonia, comunicada oficialmente durante la mañana, aún no estaba completamente definida, lo que derivó en su cancelación. Asimismo, la Agencia Tasnim de Noticias, vinculada a la Guardia Revolucionaria, confirmó la suspensión del evento.
El acto estaba previsto para comenzar a las 22:00 hora local (18:30 GMT) en la mezquita Mosalá de la capital iraní, uno de los principales espacios para concentraciones masivas en la ciudad.
Según informó Tasnim, el nuevo cronograma será anunciado próximamente, aunque no se brindaron detalles sobre los motivos de la suspensión.
El almirante Brad Cooper, comandante del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), ofreció este miércoles una actualización operacional de la denominada Operación Epic Fury y aseguró que las fuerzas estadounidenses están “hundiendo la armada iraní en su totalidad”.
Durante una rueda de prensa, Cooper confirmó que hasta el momento fueron destruidos 17 buques iraníes. “Hemos destruido 17 buques iraníes, incluido el submarino más operativo de Irán, que ahora tiene un agujero en su casco”, afirmó el jefe militar.
El almirante subrayó que, a menos de 100 horas del inicio de la operación, no queda “un solo buque iraní navegando” en el Golfo Arábigo, el Estrecho de Ormuz ni el Golfo de Omán, zonas estratégicas para el comercio energético mundial.
La Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA) actualizó este miércoles su evaluación sobre las instalaciones nucleares de Irán tras cinco días de bombardeos llevados a cabo por Estados Unidos e Israel.
Según el organismo de vigilancia nuclear de la ONU, el análisis de imágenes satelitales no muestra daños en las “instalaciones que contienen material nuclear en Irán” y, por lo tanto, “no hay riesgo de escape radiológico en este momento”.
La agencia indicó que sí se detectaron daños en edificios secundarios dentro de algunos complejos, aunque aclaró que las estructuras vinculadas directamente con material atómico no fueron afectadas.
En un mensaje difundido a través de la red social X, la OIEA señaló que cerca de la Planta nuclear de Isfahan se observan daños en dos edificios. Sin embargo, precisó que no se registraron “impactos adicionales” en la Instalación nuclear de Natanz tras el ataque reportado el lunes, que afectó la entrada del complejo.
Asimismo, el organismo confirmó que no se detectaron impactos en otras instalaciones clave, incluida la Central nuclear de Bushehr.
Mohammad Mokhber, principal asesor del fallecido líder supremo, el ayatollah Alí Jamenei, afirmó en declaraciones a la televisión estatal iraní que Teherán no tiene confianza en Washington. “No tenemos ninguna confianza en los estadounidenses y no tenemos ninguna base para la negociación con ellos. Podemos continuar la guerra tanto tiempo como queramos”, sostuvo.
Las declaraciones se producen en el quinto día consecutivo de enfrentamientos, con ataques cruzados entre Irán e Israel y con participación directa de Estados Unidos en operaciones militares.
El mensaje de Mokhber refuerza la postura de resistencia del régimen iraní frente a las presiones internacionales y sugiere que, al menos por ahora, no hay señales de una salida diplomática inmediata.
La Marina de Sri Lanka rescató a 30 tripulantes gravemente heridos tras el hundimiento del buque de la armada iraní IRIS Dena, que navegaba en aguas internacionales con 180 personas a bordo.
La información fue confirmada este miércoles por el ministro de Asuntos Exteriores de Sri Lanka, Vijitha Herath, quien detalló que las tareas de rescate continúan mientras se intenta localizar a otros posibles sobrevivientes.
Según las autoridades ceilandesas, la fragata se encontraba en tránsito por aguas internacionales al momento del incidente. Hasta el momento no se precisaron oficialmente las causas del hundimiento ni si el hecho está vinculado al actual conflicto regional que involucra a Irán.
Equipos de emergencia trabajan en la asistencia médica de los heridos, varios de ellos en estado delicado, mientras se coordinan acciones diplomáticas y operativas para esclarecer lo sucedido.
La Fuerza Aérea de Israel inició la mañana de este miércoles, en el quinto día de ofensiva junto a EE.UU., ataques "a gran escala" contra Teherán con el objetivo de debilitar el régimen, según un comunicado castrense.
Estos ataques contra infraestructura del régimen, de los que aún el Ejército no ha dado detalles, se enmarcan en la décima ronda de bombardeos contra la capital iraní.
Según medios, una fuerte explosión tuvo lugar en la zona este de Teherán; mientras que EFE constató el zumbido de cazas israelíes sobrevolando el cielo.
Unas tres horas antes, Israel ya había bombardeado hoy decenas de presuntos centros de mando de la Guardia Revolucionaria, de la Seguridad Interna y de la fuerza paramilitar Basij en Teherán.
Según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, al menos 1.097 civiles han muerto en Irán desde el inicio de la guerra, incluidos 181 niños menores de 10 años.
La Media Luna Roja Iraní elevó ayer martes a 787 la cifra de muertos, y aún no la ha actualizado.
Testigos citados por agencias internacionales reportaron una fuerte explosión en Beirut, mientras que periodistas de AFP informaron que también se escucharon detonaciones en Jerusalén tras una nueva oleada de misiles lanzados desde Irán contra Israel.
En paralelo, restos de municiones cayeron en el área de Tel Aviv luego del impacto o interceptación de proyectiles iraníes, en medio de una escalada de ataques en la región.
En el marco del cuarto día de enfrentamientos, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que se encuentran adelantando en su plan contra Irán y que en los próximos días "desatará" su poder sobre el país.
"Realmente comenzarán a percibir un cambio en el alcance y la intensidad de estos ataques a medida que, francamente, las dos fuerzas aéreas más poderosas del mundo desmantelen este régimen terrorista, le quiten sus colmillos y le quiten la capacidad de amenazar a sus vecinos o de esconderse tras una zona de inmunidad que les permita desarrollar sus ambiciones nucleares", comentó el secretario de Estado.
La Asamblea de Expertos de Irán habría elegido a Mojtaba Jamenei como el tercer Líder Supremo de la República Islámica. Sucede a su padre, el ayatolá Alí Jamenei, quien fue asesinado en un ataque aéreo israelí la madrugada del sábado.
El gobierno de Israel lanzó un nuevo ataque sobre una estructura nuclear en Irán, por lo que se activaron las sirenas por tercera vez en la región de Aqaba en Jordania.
Esto se produce unas horas después de que Jordania anunciara la reapertura de su espacio aéreo al tráfico de la aviación civil.
Tras el anuncio de Marco Rubio del ataque a un edificio cercano al consulado de Estados Unidos en Dubái, las autoridades dubaities anunciaron que el incendio ya fue controlado y que además, no se reportaron heridos.
Tras el cierre del punto estratégico para el comercio de crudo por la Guardia Revolucionaria de Irán el lunes por la tarde, el presidente Donald Trump anunció que ofrecerá escolta militar de la Armada estadounidense para cruzar el Estrecho de Ormuz "de ser necesario" junto con seguros "razonables" a las navieras.
"Pase lo que pase, Estados Unidos garantizará el libre flujo de energía al mundo", escribió el mandatario.
En medio de la escalada en el Golfo Pérsico, se inició un incendio en el edificio del consulado americano en Dubái y se cree que las llamas habrían sido generadas por un nuevo ataque iraní con misiles balísticos.
Según indicaron desde el Gobierno de Israel a la prensa internacional, un ataque aéreo impactó contra la Asamblea de Expertos de Irán mientras los 88 miembros votaban al sucesor de Alí Jamenei en la ciudad de Qom.
Ya se informaron más de 58.000 desplazados desde Líbano por los bombardeos de Israel como parte de las operaciones contra Hezbolá. Las cifras fueron informadas por el Gobierno de Beirut, alcanzando un valor que duplica las estimaciones emitidas el lunes.
Según informó la agencia británica Reuters, se oyeron nuevas explosiones en Dubái, Abu Dabi y Doha, las cuales serían el resultado de intercepciones aéreas de la defensa contra los misiles lanzados desde Irán contra las bases americanas en el Golfo Pérsico.
Donald Trump aseguró que interrumpirá los vínculos comerciales con España a raíz de las críticas de Pedro Sánchez a los ataques sobre Irán y su rechazo a aumentar al 5% del PBI español en sus aportes a la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN).
Sánchez es uno de los principales referentes de las corrientes de izquierda en la Unión Europea y a fortalecer vínculos políticos con el Gobierno americano en el marco de las escaladas bélicas en Medio Oriente y el apoyo incondicional de Washington DC a Benjamín Netanyahu.
Desde España, por su parte, indicaron que tienen "los recursos necesarios para contener posible impacto de un embargo comercial de Estados Unidos".
El embajador de Argentina en Qatar, Guillermo Nicolás, publicó este martes un mensaje dirigido a la comunidad argentina residente en el país del Golfo en el marco de la escalada de tensión en Medio Oriente.
A través de un comunicado difundido por los canales oficiales de la representación diplomática, el funcionario llamó a los argentinos a permanecer “en lugares seguros y evitar desplazamientos inútiles” mientras se mantiene la incertidumbre en la región.
La recomendación se produce en un contexto de creciente conflicto que involucra a varios actores regionales e internacionales, con ataques y advertencias cruzadas que elevaron el nivel de alerta en distintos países del Golfo.
Desde la embajada señalaron que continúan monitoreando de cerca la evolución de la situación y que cualquier novedad relevante será comunicada por los canales oficiales. Además, se instó a los ciudadanos argentinos a mantenerse informados a través de fuentes confiables y seguir las indicaciones de las autoridades locales.
La guerra en marcha entre Estados Unidos y Israel con Irán, que ya involucra una decena de países de Medio Oriente, marcó un punto de inflexión en el equilibrio geopolítico global y abrió un nuevo ciclo de incertidumbre económica internacional. El ataque, que provocó la muerte del Líder Supremo iraní, desencadenó una rápida reacción de Teherán y trasladó la tensión desde el plano militar hacia los mercados financieros, el comercio energético y las cadenas logísticas globales que afectará indefectiblemente a la Argentina.
El Ejército de Israel anunció este martes la evacuación inmediata de una zona específica de Teherán ante la preparación de un bombardeo inminente.
Según el comunicado oficial, la advertencia responde a una nueva oleada de ataques contra “la infraestructura del régimen terrorista iraní” en la capital de Irán.
Se trata de un sector que hasta el momento no había sido alcanzado por bombardeos en el marco de la actual escalada bélica. Las autoridades militares israelíes instaron a los residentes a abandonar el área señalada por razones de seguridad, sin detallar públicamente los objetivos específicos.
El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, expresó este martes la oposición de Pekín a los ataques militares lanzados por Israel y Estados Unidos contra Irán.
Según informó la agencia estatal Xinhua, Wang transmitió su postura durante una conversación telefónica con el canciller israelí, Gideon Saar.
“China se opone a cualquier ataque militar lanzado por Israel y Estados Unidos contra Irán”, afirmó el funcionario chino, de acuerdo con el reporte oficial. Además, sostuvo que “la fuerza no puede resolver realmente los problemas. Al contrario, sólo trae nuevos problemas y graves consecuencias”.
Una terrorífica secuencia se vivió este martes en eltorneo Challenger de Fujairah, Emiratos Árabes Unidos: un misil cayó cerca de la cancha de tenis en el medio de un partido y los jugadores y sus equipos debieron evacuar el lugar corriendo.
En el torneo se enfrentaban el bielorruso Daniil Ostapenko y el japonés Hayato Matsuoka, quienes jugaban el tercer set de un partido para acceder al cuadro principal.
Axel Wahnish, embajador argentino en Israel, confirmó que hay "unos 200 turistas argentinos varados" bajo el alerta por misiles, por el cierre de cielos que rige ante las amenazas de bombardeos iraníes en la máxima tensión que atraviesa la región.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que ya es “ demasiado tarde” para entablar conversaciones con Irán, incluso si el régimen iraní busca abrir un canal diplomático en medio de la escalada militar.
Cristiano Ronaldo dejó Arabia Saudita y viajó a Madrid junto a su familia tras los bombardeos a la embajada de Estados Unidos en Riadaseguraron distintos medios europeos en las últimas horas, en medio de la creciente tensión en Medio Oriente que también genera incertidumbre en el mundo del fútbol.
Según el comunicado oficial, las fuerzas de búsqueda y rescate, junto con numerosos equipos de emergencia, fueron desplegadas de inmediato en los lugares de impacto. “Las circunstancias del impacto están siendo revisadas”, indicaron las autoridades militares.
Los servicios sanitarios confirmaron que al menos cinco personas resultaron heridas. En un primer momento, el servicio de ambulancias israelí había reportado tres personas con lesiones leves, aunque luego el número de afectados se actualizó.
Por su parte, la policía israelí señaló que se registraron varias zonas de impacto dentro del distrito de Tel Aviv, algunas vinculadas a fragmentos de munición.
En medio de la escalada bélica en Medio Oriente, que empujó al petróleo a sus niveles más altos de los últimos dos años, el CEO de YPF, Horacio Marín, buscó llevar tranquilidad al mercado local y aseguró que no habrá “cimbronazos” en el precio de las naftas y el gasoil.
“La compañía toma decisiones con tranquilidad frente a estas situaciones. No miramos el precio del petróleo en el día a día, tenemos un acuerdo con los consumidores”, sostuvo. Según explicó, la petrolera estatal aplica una política de precios basada en promedios móviles que amortigua los movimientos bruscos del barril.
Los mercados financieros sufren los coletazos de la Guerra en Medio Oriente. Mientras que la escalada bélica parece no tener freno, en paralelo las bolsas globales extienden caídas.
Los mayores retrocesos lo registran las bolsas asiáticas: el índice Kospi de Seúl se desplomó 7,24%, que implicó la mayor caída. El Nikkei de Tokio se hundió 3,06% y el Hang Seng de Hong Kong cedió 1,23%.
La escalada del conflicto en Medio Oriente sumó un nuevo frente en el mar Mediterráneo tras el ataque con drones contra una base aérea británica en Chipre, un episodio que activó el despliegue militar de Francia y Grecia para reforzar la defensa de la isla.
El gobierno chipriota confirmó que París aportará medios militares, mientras que Atenas envió cuatro cazas F-16 y dispuso el desplazamiento de dos fragatas hacia la zona, una de ellas equipada con el sistema antidrones Centauro, capaz de detectar y neutralizar objetivos a baja altura. El vocero oficial, Konstantinos Letymbiotis, detalló además que Nicosia trasladó un pedido de apoyo similar al canciller alemán, Friedrich Merz.
El ataque del lunes tuvo como blanco las áreas soberanas del Reino Unido en Chipre, incluidas las instalaciones de la Real Fuerza Aérea en Akrotiri. Según las autoridades locales, la ofensiva fue atribuida a Hezbollah, la milicia chií libanesa aliada de Irán. En total se registraron dos episodios con drones: uno de los aparatos, de diseño iraní tipo Shahed, impactó en la pista y causó daños limitados, mientras que otros dos fueron interceptados. Las primeras evaluaciones indican que los dispositivos volaban a muy baja altura, lo que dificultó su detección.
En paralelo, Irán advirtió a los países europeos que cualquier intervención directa en el conflicto junto a Israel y Estados Unidos sería considerada “un acto de guerra”. La advertencia llegó después de que Alemania, Reino Unido y Francia señalaran que podrían adoptar “acciones defensivas” para neutralizar la capacidad de lanzamiento de misiles iraníes.
Las bases británicas en Chipre, establecidas tras la independencia de la isla en 1960, constituyen un enclave estratégico para operaciones en Medio Oriente y el Mediterráneo oriental. La tensión creciente en la región incrementó su relevancia y convirtió a la isla en un punto sensible dentro del tablero geopolítico actual.
El presidente libanés, Joseph Aoun, reafirmó el compromiso de su país con el alto el fuego acordado en 2024 con Israel y expresó su disposición a negociar sobre el asunto, en medio de la nueva ofensiva área israelí contra diferentes regiones del Líbano.
"Reafirmamos la decisión del Gabinete de que el Líbano se comprometa de forma definitiva y total con las estipulaciones de la declaración de cese de hostilidades, resguardando así la paz y la estabilidad", dijo ante representantes de Estados Unidos, Francia, Arabia Saudí, Egipto y Qatar.
"Además, expresamos nuestra total disposición a reanudar las negociaciones sobre este asunto con participación civil y bajo auspicios internacionales", agregó el jefe de Estado, según un comunicado emitido por la Presidencia libanesa.
En esta línea, también reafirmó las medidas anunciadas la víspera contra el grupo chiíta Hezbolá, que la madrugada del lunes lanzó de forma unilateral un ataque dirigido al norte de Israel, provocando el inicio de la cruenta campaña de bombardeos israelíes contra el territorio libanés.
Alexéi Lijachev, el director de Rosatom, la empresa de energía atómica estatal rusa, advirtió que la central nuclear de Bushehr, que Rusia opera en Irán, corre cada vez más peligro en medio de la guerra. "La central corre peligro, ya que se escuchan explosiones a kilómetros de la línea de defensa de la planta. No están dirigidas a la central, sino a las instalaciones militares ubicadas allí, pero la amenaza claramente aumenta a medida que se intensifica el conflicto", declaró.
Asimismo, Lijachev aseguró que "cualquier violación de la integridad del reactor o de las instalaciones de almacenamiento de combustible significaría la contaminación de grandes territorios y movimientos completamente impredecibles de la sustancia contaminante, que dependería de fenómenos atmosféricos".
De acuerdo con el portavoz de Exteriores de Irán, Ismail Baghaei, el difundo líder supremo del ayatolá, Alí Jamenei, tomó la elección consciente de permanecer en su lugar de trabajo, ubicado en Teherán, en el momento en que Israel y Estados Unidos comenzaron con los ataques.
"Fue una elección consciente; él permaneció en su lugar de trabajo, en el corazón de Teherán, en circunstancias en las que todos sabían que se avecinaba un ataque", expresó Baghaei en una rueda de prensa.
En medio del conflicto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su país "puede librar guerras eternamente y con mucho éxito" con las reservas de municiones con las que cuenta.
"Las reservas de municiones de Estados Unidos, en el rango medio y medio-alto, nunca han sido tan altas ni mejores. Como me han dicho, contamos con un suministro prácticamente ilimitado de estas armas", ha presumido el inquilino de la Casa Blanca antes de defender que "se pueden librar guerras eternamente, y con mucho éxito, utilizando únicamente estos suministros", que ha descrito como "mejores que las mejores armas de otros países".
El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) informó este martes sobre "daños recientes" en los edificios de acceso de la planta subterránea de enriquecimiento de uranio de Natanz, en el centro de Irán, si bien subrayó que no se esperan "consecuencias radiológicas".
El OIEA indicó en un mensaje en X que la planta de Natanz ya quedó "gravemente dañada" durante el conflicto de junio, en la denominada Guerra de los 12 días entre EEUU e Israel con Irán, y que, por el momento, el análisis no apunta a nuevos daños en el interior del complejo subterráneo.
"No se esperan consecuencias radiológicas y no se ha detectado un impacto adicional en la planta subterránea en sí, que fue gravemente dañada en el conflicto de junio", señala la agencia nuclear de la ONU, precisando que su valoración se basa en imágenes por satélite.
El Ejército israelí bombardeó un complejo gubernamental en el centro de Teherán, informó este martes en un comunicado, arrojando "decenas de municiones" contra la Oficina presidencial, el edificio del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y un instituto de entrenamiento de oficiales.
La Media Luna Roja iraní elevó este martes a 787 la cifra de muertos por los ataques de Israel y Estados Unidos, que empezaron el pasado sábado.
Según informes de campo, la cifra de 555 anunciada este lunes por el organismo registró un ascenso de 232 víctimas nuevas, en las últimas horas.
Por su parte, la organización iraní de derechos humanos HRANA, con sede en Washington, dijo este martes que al menos 742 civiles han muerto en Irán, entre ellos 176 menores de edad.
Además, 971 civiles han resultado heridos, incluidos 115 niños, mientras que otros 624 fallecimientos permanecen pendientes de confirmación y clasificación, de acuerdo con el último informe de HRANA.
Esta madrugada, el régimen iraní bombardeó con drones la embajada de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita. La ofensiva provocó un incendio, de acuerdo con lo informado por un portavoz del Ministerio de Defensa saudí.
La portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, dijo en una conferencia de prensa que los ataques por parte de Estados Unidos e Israel en territorio iraní "viola el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales", asegurando que lo que hacen es "incitar a un cambio de régimen en Irán".
