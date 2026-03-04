La Unión Europea enfrenta a Donald Trump y advierte que actuará ante las amenazas a España

La UE expresó su respaldo a España luego de que Trump amenazara con cortar relaciones comerciales por la negativa de Madrid a permitir el uso de bases militares.

La Unión Europea afirmó este miércoles que está “preparada” para defender sus intereses y los de sus Estados miembros tras las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra España.

El portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill, sostuvo en un comunicado que el bloque comunitario se solidariza “totalmente con todos los Estados miembros y todos sus ciudadanos” y advirtió: “A través de nuestra política comercial común, estamos preparados para actuar si es necesario para salvaguardar los intereses de la UE”.

Pedro Sanchez EFE Por qué la UE reacciona de esta manera Las declaraciones se produjeron después de que Trump amenazara el martes con romper las relaciones comerciales con España, en respuesta a la decisión del Gobierno de Madrid de no autorizar el uso de bases militares estadounidenses en territorio español para operaciones contra Irán.

Qué hay en España En concreto, la controversia gira en torno a la base naval de Base Naval de Rota y la base aérea de Base Aérea de Morón, ambas ubicadas en Andalucía. Estas instalaciones se remontan a un acuerdo firmado en 1953 entre Estados Unidos y España, durante el régimen de Francisco Franco.

Actualmente, el uso de las bases se rige por un convenio de cooperación para la defensa entre ambos países, que son miembros de la OTAN.