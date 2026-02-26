El Gobierno calificó de "histórico" el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea: "Volvemos a ser grandes"

En Casa Rosada celebraron esta tarde la reciente aprobación del Congreso al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. De esta manera, el Ejecutivo puede avanzar formalmente con las negociaciones en pos de abrir los mercados al viejo continente.

Si bien en el Gobierno buscaban “ser los primeros” en el continente de sancionar el entendimiento, el Congreso uruguayo se adelantó y lo votó antes. El presunto apuro obedece a las presuntas ventajas competitivas de aquellos países que tienen el acuerdo listo con el objetivo de avanzar con las reservas en los cupos de exportación para los distintos productos alcanzados en el tratado.

Al respecto, el presidente Javier Milei se dedicó a compartir distintos posteos en redes sociales ponderando la noticia. En primer lugar, el jefe de Gabinete Manuel Adorni calificó de “histórico” el acuerdo. “Histórico: el Congreso Nacional aprobó el Acuerdo Mercosur – Unión Europea. Argentina eligió integrarse al mundo y los argentinos podrán exportar sus productos a un mercado de 450 millones de personas. Cerrados fuimos débiles, integrados volvemos a ser grandes. Dios bendiga a la República Argentina”, escribió el ministro coordinador.

Por su parte, el ministro del Interior, Diego Santilli , señaló: “Un paso más hacia una Argentina integrada al mundo, con más comercio y más inversión, de la mano de @JMilei”.

Histórico: el Congreso Nacional aprobó el Acuerdo Mercosur – Unión Europea. Argentina eligió integrarse al mundo y los argentinos podrán exportar sus productos a un mercado de 450 millones de personas. Cerrados fuimos débiles, integrados volvemos a ser grandes. Dios bendiga a… pic.twitter.com/28jP132Qvp

El mandatario también le dio "retuit" al posteo del diputado mendocino, Luis Petri: “El Congreso aprobó el acuerdo MERCOSUR–UNIÓN EUROPEA: el mayor tratado comercial a nivel mundial. Día histórico para la libertad, integración y apertura de Argentina al mundo. De la mano del Presidente @JMilei, VLLC!”.

También avaló los dichos de la senadora Nadia Márquez, quien sostuvo que el acuerdo “implica abrir mercados, generar más exportaciones y atraer inversiones, pero también exige defender nuestra producción, el trabajo argentino y estándares ambientales y laborales firmes”. “El desafío no es aislarnos ni firmar a cualquier costo: es integrarnos al mundo con inteligencia, protegiendo nuestros intereses estratégicos y promoviendo un desarrollo federal y sostenible”, agregó.

Durante la firma del acuerdo en Paraguay en enero, Milei tildó el tratado como "el mayor logro del bloque desde su creación", haciendo alusión el Mercosur.

javier-milei-mercosur-ue

Durante su intervención en la cumbre regional, el mandatario remarcó el rol de la Argentina en la etapa final del proceso y sostuvo que el acuerdo es el resultado de una decisión estratégica orientada a una inserción internacional "más abierta, previsible, flexible y dinámica".

El líder libertario enumeró los avances en la agenda comercial argentina, entre ellos la finalización del acuerdo marco de comercio e inversiones con Estados Unidos y los progresos en las negociaciones con Panamá. También mencionó los diálogos en curso con El Salvador, República Dominicana y Ecuador.

Además, confirmó que el país avanza para concluir acuerdos con los Emiratos Árabes Unidos y ampliar su presencia en Asia, con foco en mercados de alto potencial como Vietnam, India e Indonesia. A esto se suman las negociaciones relanzadas con Canadá y el interés de Japón en profundizar el intercambio comercial.