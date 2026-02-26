Uruguay se adelantó al Gobierno y es el primer país del Mercosur en ratificar el acuerdo con la UE

Uruguay dio un paso clave en la historia del Mercosur : el Congreso aprobó este jueves el acuerdo de asociación entre el bloque sudamericano y la Unión Europea y el país se convirtió en el primero en ratificarlo formalmente.

La Cámara de Representantes votó el tratado con 91 apoyos sobre 93 legisladores posibles, luego de que el miércoles el Senado también le diera dado luz verde.

Acompañaron el oficialista Frente Amplio y los partidos Nacional, Colorado, Cabildo Abierto e Independiente. Solo Identidad Soberana votó en contra.

El tratado fue firmado en enero en Asunción tras más de 25 años de negociaciones. Desde entonces, cada país del Mercosur puede ratificarlo de manera individual en su Parlamento. La decisión uruguaya coloca presión sobre Argentina, Brasil y Paraguay para definir sus propios tiempos legislativos.

Ahora, el Senado argentino podría avanzar en las próximas horas, mientras que en Brasil el debate sigue condicionado por el clima político interno y por la discusión sectorial, especialmente en el frente agroindustrial.

Qué implica la ratificación uruguaya

El acuerdo busca conformar una de las mayores áreas de libre comercio del mundo, al eliminar progresivamente aranceles y establecer cuotas preferenciales entre los 27 países de la Unión Europea y los miembros fundadores del Mercosur, un mercado conjunto que supera los 700 millones de personas.

El texto está dividido en dos pilares principales: uno comercial —centrado en desgravaciones arancelarias, servicios y compras públicas— y otro político-institucional, vinculado a cooperación, diálogo y estándares regulatorios.

Del lado sudamericano, basta con que cada país lo apruebe en su Congreso para quedar habilitado a avanzar. En el caso europeo, el proceso es más complejo: el Parlamento Europeo aún debe expedirse y el acuerdo fue remitido al Tribunal de Justicia de la UE para analizar su encuadre legal.

No obstante, la Comisión Europea podría decidir una aplicación provisional una vez que al menos un socio del Mercosur lo haya ratificado, escenario que ahora queda abierto tras el movimiento uruguayo.

Resistencia europea

El acuerdo prosperó pese a la oposición de varios países europeos, con Francia como principal crítico. París sostiene que el ingreso de productos agropecuarios sudamericanos podría afectar a su agricultura y cuestiona diferencias en estándares ambientales y sanitarios.

Sin embargo, la decisión de Uruguay refuerza la narrativa de que el Mercosur busca mostrar cohesión externa en un contexto global de fragmentación comercial y tensiones geopolíticas. Para Montevideo, que históricamente promovió una mayor apertura del bloque, la ratificación temprana también consolida su perfil de socio pro-comercio y presiona por una agenda externa más dinámica.