Senado en modo sprint: se definen las sesiones extraordinarias con tres leyes clave

El Senado se prepara para una semana clave para el Gobierno desde que convocó a sesiones extraordinarias . La sesión preparatoria, habitual cada 24 de febrero, y otras dos sesiones que corresponderán al período de extraordinarias apuntan a cerrar el temario pendiente remitido por el Poder Ejecutivo.

Más allá del carácter reglamentario de la reunión preparatoria, lo inusual es la concentración de actividad en tan pocos días. Para encontrar tres sesiones en una misma semana hay que retroceder casi diez años.

La agenda de esta semana va a empezar el martes al mediodía con la sesión preparatoria prevista en el artículo 1° del reglamento, destinada a la designación de autoridades, donde mantendría el esquema actual, salvo en la vicepresidencia primera, que corresponde al bloque Justicialista.

Como ya ocurrió con la integración de comisiones, esa bancada reservaría el lugar para definir más adelante a su representante. Hasta el 10 de diciembre pasado ese cargo era ocupado por la neuquina Silvia Sapag, quien dejó su banca al concluir su mandato.

El puntano Bartolomé Abdala continuaría como presidente provisional; la radical Carolina Losada seguiría en la vicepresidencia primera y la cordobesa Alejandra Vigo en la segunda.

También deberán ratificarse las autoridades administrativas y parlamentarias: Alejandro Fitzgerald se desempeña como secretario Administrativo; Agustín Giustinian como secretario Parlamentario; mientras que Lucas Clark y Dolores Martínez ocupan las prosecretarías Administrativa y Parlamentaria, respectivamente. Manuel Ignacio Chavarría completa la estructura como prosecretario de Coordinación Operativa.

Reforma laboral y acuerdo Mercosur–UE

En cuanto a las extraordinarias, la única sesión formalmente solicitada hasta ahora es la del viernes 27 a las 11. El pedido fue firmado por Patricia Bullrich, Carmen Álvarez Rivero, Agustín Coto, Martín Göerling, Flavia Royón y Edith Terenzi, con el objetivo de tratar el proyecto de Modernización Laboral y el Acuerdo Comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

La iniciativa laboral regresa al Senado con cambios introducidos por Diputados y, de reunir los votos necesarios, podría quedar sancionada en esa jornada. En el caso del acuerdo birregional, ya aprobado por la Cámara baja, su aval convertiría al Congreso argentino en el primero de la región en ratificarlo.

Régimen Penal Juvenil y Fernando Iglesias

Según anticipó la jefa del bloque libertario, también se buscará convocar a una sesión el jueves 26 para debatir el nuevo Régimen Penal Juvenil, que cuenta con media sanción de Diputados. Si el oficialismo logra la mayoría, la norma que reduce la edad de imputabilidad a los 14 años quedará convertida en ley.

No se descarta que en esa misma jornada se incorpore al temario la modificación de la Ley de Glaciares, que tiene dictamen desde diciembre y podría ser objeto de ajustes que se anunciarían en el recinto. De aprobarse, el texto debería regresar a Diputados ya en período ordinario.

Por último, se prevé el tratamiento del pliego de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea. El exdiputado expuso la semana pasada ante la Comisión de Acuerdos y su designación podría quedar formalizada en los próximos días, aunque ejerce el cargo desde enero.

En contraste con la intensa agenda del Senado, la Cámara de Diputados no tiene actividad prevista, dado que ya dio curso a los proyectos incluidos en el temario extraordinario.