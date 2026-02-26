Cómo votaron los senadores mendocinos el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

La Cámara de Senadores aprobó este jueves el acuerdo entre el Mercado Común del Sur ( Mercosur ) y la Unión Europea , luego de 26 años de negociaciones.

El acuerdo comercial establece una liberalización progresiva del comercio de bienes, servicios e inversiones. Incluye un cronograma de eliminación o reducción de aranceles que abarca un período de entre 10 y 15 años para la mayoría de los productos industriales del Mercosur, mientras que la UE eliminará aranceles en plazos de entre 4 y 10 años para un conjunto amplio de bienes regionales.

La medida consiguió 69 votos afirmativos en el Senado y tan solo tres negativos, que provinieron del sector kirchnerista, con Eduardo "Wado" De Pedro, Juliana Di Tullio y Cristina López.

Respecto a los senadores mendocinos, hubo unanimidad en el voto, ya que los tres acompañaron la medida. Por un lado, los radicales Rodolfo Suarez y Mariana Juri ; y por el otro, Anabel Fernández Sagasti , que también decidió votar a favor junto a la gran mayoría de senadores, salvo esos tres compañeros de su bloque.

Rodolfo Suarez y Mariana Juri. Foto: Prensa Senado Rodolfo Suarez y Mariana Juri. Foto: Prensa Senado

Puntos importantes del pacto Unión Europea - Mercosur

El Mercosur otorgará la desgravación inmediata para alrededor de un cuarto de las importaciones industriales europeas, mientras que el resto transitará reducciones graduales. En el sector agroindustrial, la UE aplicará un esquema de liberalización parcial mediante cuotas arancelarias para productos como carne bovina, carne aviar, etanol y azúcar, con plazos escalonados de implementación. Estos mecanismos combinan apertura total, reducciones progresivas o cuotas con aranceles preferenciales según la sensibilidad del producto.

En el sector servicios se establece un régimen de trato preferencial para una amplia gama de actividades, con excepciones específicas. El capítulo de compras públicas permite la participación recíproca de empresas en licitaciones nacionales y subnacionales, con umbrales mínimos definidos que se incorporarán gradualmente en períodos de entre 5 y 8 años. También se incorporan compromisos de transparencia, interoperabilidad regulatoria, estándares técnicos y digitalización de trámites aduaneros.

Las banderas de Mercosur y la Unión Europea Las banderas de Mercosur y la Unión Europea. Shutterstock

El apartado industrial delimita un plan de eliminación o reducción de barreras para bienes farmacéuticos, químicos, automotrices, maquinaria y equipamiento. Para el sector automotor, el Mercosur contempla un cronograma de desgravación de hasta 15 años, incluyendo períodos intermedios con reducciones parciales. En insumos y bienes de capital, las rebajas se aplican en tramos de entre 5 y 10 años. A la vez, la UE elimina aranceles de manera más acelerada en productos siderúrgicos, metalmecánicos y químicos provenientes del Mercosur.

Acceso preferencial al mercado europeo

La Unión Europea, un mercado de 450 millones de habitantes y la tercera economía mundial, eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur y otorgará acceso preferencial a otro 7,5%. Solo el 0,5% de los envíos quedará excluido.

El 99% de las exportaciones agrícolas del Mercosur se verá beneficiado, con mejoras inmediatas o graduales en un plazo de hasta 10 años para productos clave de la canasta exportadora argentina.

Beneficios concretos para las exportaciones argentinas

Entre los principales impactos, se destacan las reducciones arancelarias para carne bovina, langostinos, calamares, merluza, miel, cítricos y frutas, además del biodiesel. En varios casos, los aranceles caerán a 0%, ya sea de forma inmediata o progresiva.

También se otorgaron las mayores cuotas agrícolas jamás concedidas por la Unión Europea para productos como carne, maíz, arroz, carne aviar y etanol, cuya administración y certificación quedará en manos del Mercosur.

Economías regionales, vinos y pesca

El acuerdo mejora sustancialmente el acceso de las economías regionales, beneficiando a frutas frescas, frutos secos, legumbres, tabaco, hortalizas, yerba mate, té y aceites esenciales.

vino barricas botellas estiba bodega (14) La vitivinicultura de Mendoza renueva su infraestructura con el estreno de bodegas. ALF PONCE MERCADO / MDZ

En el caso del vino, la UE eliminará los aranceles y reconocerá 96 indicaciones geográficas argentinas, mientras que los principales productos pesqueros, como langostinos, merluza y calamar, obtendrán acceso libre de aranceles desde la entrada en vigor del acuerdo.

Reglas claras y protección para sectores sensibles

El tratado incorpora disciplinas para reducir barreras no arancelarias, con procedimientos sanitarios y fitosanitarios más previsibles y mecanismos de consultas bilaterales para resolver conflictos comerciales.

Al mismo tiempo, contempla exclusiones y plazos largos de desgravación para proteger sectores sensibles del Mercosur. El 9% de las importaciones desde la UE quedará excluido y cerca del 60% se liberalizará en plazos de 10 a 15 años, con un tratamiento especialmente gradual para el sector automotor.

Impacto en exportaciones e inversiones

Las proyecciones indican que las exportaciones argentinas a la Unión Europea podrían crecer hasta un 76% en los primeros cinco años y más del 120% en un horizonte de diez años, impulsadas por sectores estratégicos como energía, minería, agroindustria e industria manufacturera.

En paralelo, el acuerdo refuerza el atractivo de la Argentina para la inversión extranjera directa. La UE es actualmente la principal fuente de IED en el país, con cerca del 40% del stock total, y el nuevo marco regulatorio aporta previsibilidad y reglas claras para nuevas inversiones.