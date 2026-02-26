Javier Milei tildó de "terrorista" al camarógrafo detenido frente al Congreso: "Van a buscar que los golpeen"

El presidente Javier Milei defendió la detención del camarógrafo frente al Congreso , en el marco de forcejeos entre la policía y algunos integrantes de medios de comunicación tras las aprehensiones de algunos manifestantes contra la reforma de la Ley de Glaciares .

El mandatario no escribió por cuenta propia, pero le dio retweet a decenas de posteos que apuntaron contra el accionar del empleado de A24, quien buscaba filmar cómo se daban las detenciones a un grupo de ambientalistas que saltó las rejas del parlamento.

“Los periodistas que van a cubrir manifestaciones siempre van a buscar que los golpeen o generar algún hecho de violencia para pegarle al Gobierno. No hay que comerse la curva”, dice una de las publicaciones viralizadas por el jefe de Estado.

"Miren la doble moral: camarógrafo que le pegaba al custodio de Macri ahora es 'víctima' y los periodistas lloran violencia. Cuando era contra Macri, silencio total Ahora con Milei, show. ¡La casta mediática expuesta!”, compartió el líder libertario, mostrando un video donde se ve al mismo camarógrafo en otro altercado con fuerzas de seguridad.

A su vez, Milei avaló que le digan “terrorista” al trabajador de prensa. “Un terrorista bajo la cobertura de camarógrafo de A24 PROVOCÓ y AGREDIÓ a miembros de la Policía Federal en las inmediaciones del Congreso , razón por la cual fue detenido”, expresa este posteo que coincidió el presidente.

Un terrorista bajo la cobertura de camarógrafo de A24 PROVOCÓ y AGREDIO a miembros de la Policía Federal en las inmediaciones del Congreso, razón por la cual fue detenido. pic.twitter.com/4uXILLNCgS

También apuntó duramente a la organización periodística FOPEA, que también denominó terrorista. “No falla. Son de manual. Enseguida salto FOPEA a defender al terrorista que bajo la cobertura de camarógrafo PROVOCO y AGREDIÓ a personal policial. FOPEA es una organización terrorista que protege y busca asegurar la impunidad de periodistas pauteros y ensobrados”, añadió.

Los dichos de Milei van en contraposición con lo expuesto por la jefa del bloque libertario y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien anunció el sumario contra el policía que empuja y tira al suelo al camarógrafo y tildó su accionar como “reprochable”.

"Hubo un intento de manifestación, entraron al Congreso diez activistas de Greenpeace, quienes fueron sacados de manera inmediata y detenidos en un lugar bien cercano. En el momento que estaban detenidos, el camarógrafo intentó entrar para filmar esas imágenes. Ya se abrió un sumario (contra el efectivo que lo golpeó) porque el Jefe de Policía evaluó que su conducta fue reprochable, así que está en análisis", completó.