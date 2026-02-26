La Fuerza Aérea confirmó un contrato de capacitación de pilotos con una empresa de EE.UU. pero descartó costos adicionales

La difusión de un contrato del Gobierno con una empresa de Estados Unidos por US$33 millones de dólares despertó polémica en redes y la Fuerza Aérea salió a explicar el contenido del acuerdo.

Javier Milei probando la cabina de uno de los F16 llegados al país.

Esta semana la Fuerza Aérea y los F-16 volvieron a ser tema de discusión luego de que se conociera un millonario acuerdo entre el Gobierno de Javier Milei y una compañía de Estados Unidos para capacitar a pilotos argentinos para poder volar las nuevas incorporaciones de la flota. En ese marco, el Ejecutivo reconoció un acuerdo con la administración norteamericana, pero rechazó que existan costos adicionales.

El acuerdo millonario por los F-16 que despertó polémica "La Fuerza Aérea Argentina informa que, relacionado a recientes publicaciones acerca de los compromisos contractuales adquiridos con la firma Top Aces, cabe aclarar que el citado acuerdo fue firmado por el gobierno de los Estados Unidos de América con dicha empresa", inicia el comunicado difundido por la fuerza que comanda Gustavo Valverde.

El texto hace referencia a un contrato dado a conocer por el Departamento de Guerra estadounidense, donde figura que el Gobierno de Javier Milei pagará poco más de US$ 33 millones a la firma Top Aces Corp., de Mesa, Arizona, en el marco de "ventas militares a la Argentina". El acuerdo consiste en tareas de capacitación en Argentina que finalizarán en aproximadamente dos años y medio, el 30 de junio de 2029.

"Este contrato contempla la capacitación de pilotos instructores de F-16, lo que permite a los pilotos de países socios alcanzar una capacidad operativa independiente fuera del territorio continental de EE.UU.", señala el mensaje oficial.

Así fue el paso de los aviones f-16 por buenos aires horizontal Así fue el paso de los aviones caza F-16 por Buenos Aires La aclaración de la Fuerza Aérea En ese marco, desde la Fuerza Aérea subrayaron que dicho contrato forma parte del acuerdo celebrado entre el gobierno norteamericano y el argentino, a través de una Carta de Acuerdo (Letter of Agreement- LOA) que fue firmada en diciembre de 2024; "siendo la solución de capacitación y entrenamiento, propuesta por el gobierno de Estados Unidos a la Fuerza Aérea Argentina".