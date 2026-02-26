Quiénes pueden acceder a descuentos de hasta un 35% en el impuesto automotor e inmobiliario
Se trata de un descuento de hasta el 35% en los impuestos automotor e inmobiliario 2026 para contribuyentes que no poseían deuda al 31 de diciembre de 2025.
El Gobierno de Mendoza oficializó este jueves los descuentos de hasta un 35% para contribuyentes cumplidores del Impuesto inmobiliario e Impuesto automotor.
La medida salió publicada a través del decreto 274 publicado en el Boletín Oficial. Los contribuyentes que cuentan con los requisitos para acceder a estos beneficios ya tienen los descuentos incorporados tanto en boleto automotor como inmobiliario 2026, según corresponda.
El objetivo del otorgamiento de estos beneficios es premiar a los contribuyentes que mantienen conducta de pago cumplidora, aplicando un beneficio mayor a aquellos que durante dos años consecutivos hubieran cancelado en tiempo y forma los Impuestos a los Automotores y/o Inmobiliario.
Descuentos para contribuyentes cumplidores
- a) 10% de descuento para cada objeto que tenga al 31 de diciembre de 2025 cancelado el impuesto vencido.
- b) 10% adicional para cada objeto que al 31 de diciembre de 2024 hubiera tenido cancelado el impuesto vencido.
- d) 10% para contribuyentes que no posean deuda exigible o que la misma se encuentre regularizada, ambas al 31 de diciembre de 2025.
Cómo obtener los boletos inmobiliario y automotor 2026
Los contribuyentes pueden obtener y abonar sus impuestos de manera on-line, a través de los botones Descargar boleto y Pagar on-line en el sitio oficial de ATM: www.atm.mendoza.gov.ar.
Calendario de vencimientos del impuesto Automotor e Inmobiliario 2026
Impuesto Inmobiliario 2026
- Cuota 1 y pago anual: Hasta el 27 de febrero.
- Cuota 2: Hasta el 30 de abril.
- Cuota 3: Hasta el 30 de junio.
- Cuota 4: Hasta el 31 de agosto.
- Cuota 5: Hasta el 30 de octubre.
- Cuota 6: Hasta el 30 de diciembre.
Impuesto Automotor 2025
- Cuota 1 y pago anual: Hasta el 31 de marzo.
- Cuota 2: Hasta el 29 de mayo.
- Cuota 3: Hasta el 31 de julio.
- Cuota 4: Hasta el 30 de septiembre.
- Cuota 5: Hasta el 30 de noviembre.