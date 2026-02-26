Quiénes pueden acceder a descuentos de hasta un 35% en el impuesto automotor e inmobiliario

Se trata de un descuento de hasta el 35% en los impuestos automotor e inmobiliario 2026 para contribuyentes que no poseían deuda al 31 de diciembre de 2025.

El Gobierno de Mendoza oficializó este jueves los descuentos de hasta un 35% para contribuyentes cumplidores del Impuesto inmobiliario e Impuesto automotor.

La medida salió publicada a través del decreto 274 publicado en el Boletín Oficial. Los contribuyentes que cuentan con los requisitos para acceder a estos beneficios ya tienen los descuentos incorporados tanto en boleto automotor como inmobiliario 2026, según corresponda.

El objetivo del otorgamiento de estos beneficios es premiar a los contribuyentes que mantienen conducta de pago cumplidora, aplicando un beneficio mayor a aquellos que durante dos años consecutivos hubieran cancelado en tiempo y forma los Impuestos a los Automotores y/o Inmobiliario.

Descuentos para contribuyentes cumplidores a) 10% de descuento para cada objeto que tenga al 31 de diciembre de 2025 cancelado el impuesto vencido.

b) 10% adicional para cada objeto que al 31 de diciembre de 2024 hubiera tenido cancelado el impuesto vencido.

d) 10% para contribuyentes que no posean deuda exigible o que la misma se encuentre regularizada, ambas al 31 de diciembre de 2025. Cómo obtener los boletos inmobiliario y automotor 2026 Los contribuyentes pueden obtener y abonar sus impuestos de manera on-line, a través de los botones Descargar boleto y Pagar on-line en el sitio oficial de ATM: www.atm.mendoza.gov.ar.

Calendario de vencimientos del impuesto Automotor e Inmobiliario 2026 Impuesto Inmobiliario 2026