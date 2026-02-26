La AFA fustigó al Gobierno de Javier Milei y rechazó una "veeduría ilegítima": qué dice el comunicado

La Asociación del Fútbol Argentino volvió a plantarse. Esta vez, frente a la avanzada de la Inspección General de Justicia , que solicitó al Ministerio de Justicia la designación de veedores para relevar documentación contable y financiera del ente rector del fútbol argentino.

En un comunicado de tono duro y desafiante publicado en la web oficial, la entidad madre del fútbol argentino rechazó de plano la medida y la calificó como una “veeduría ilegítima”, supuestamente fundada en hechos “falsos o tergiversados” y —según su interpretación— impulsada con una finalidad política ajena a la ley.

La resolución, firmada por el inspector general Daniel Roque Vítolo, apunta a verificar posibles “graves irregularidades” en la entidad de la calle Viamonte. Desde la IGJ aclararon que no se trata de una intervención ni de una sanción, sino de una veeduría informativa en el marco de sus atribuciones de fiscalización. Sin embargo, en la AFA leyeron el gesto como un movimiento de mayor alcance.

La conducción del fútbol argentino adelantó que en las próximas horas realizará las presentaciones judiciales correspondientes para frenar la medida. El recorrido previsto incluye la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y, de ser necesario, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Será la Justicia, y no la propaganda, la que determine la validez de este acto”, sostuvieron.

En su defensa, la AFA evocó el antecedente del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), presidido en 2023 por la actual senadora Patricia Bullrich. Según el comunicado, en aquel caso la IGJ también habló de “graves irregularidades” y dispuso una intervención que luego fue anulada por la Sala M de la Cámara Civil por violación al debido proceso. El mensaje es claro: el ente madre del fútbol entiende que se repite un libreto ya cuestionado por la Justicia .

Pero el trasfondo del conflicto excede lo contable. En Viamonte interpretan que detrás de la movida subyace la disputa por el modelo de gestión del fútbol argentino. La AFA denunció que la intención real sería debilitar institucionalmente a la entidad para abrir paso a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), un esquema resistido por la dirigencia tradicional y por buena parte de los clubes.

“El fútbol argentino es de sus clubes, de sus socios y de sus hinchas”, enfatizó el comunicado, en un cierre que buscó correrse del plano técnico y posicionar el conflicto en el terreno simbólico. La disputa, así, no solo se jugará en los tribunales, sino también en el debate político sobre quién controla —y bajo qué reglas— uno de los activos culturales y económicos más sensibles del país.

La investigación gira en torno a supuestas retenciones de impuestos y aportes a la seguridad social que, según la acusación, habrían sido descontadas pero no ingresadas al fisco dentro del plazo legal de 30 días. Los montos bajo análisis son millonarios:

$663.340.652,50 en retenciones de IVA.

$1.998.652.056,40 en retenciones del Impuesto a las Ganancias.

$8.016.291.166,48 correspondientes al régimen del artículo 79 de Ganancias.

$8.675.262.968,47 en contribuciones a la seguridad social.

En total, la cifra investigada supera ampliamente los $19.000 millones. Julio de 2025 fue el mes con mayor volumen observado, con $2.854.022.660,98, seguido por septiembre, con $1.730.951.796,37.