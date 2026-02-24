Causa Sur Finanzas: la Justicia ordenó 30 allanamientos en simultáneo por compra irregular de dólares

La investigación por presuntas maniobras irregulares en la compra de divisas durante la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner tuvo este martes un nuevo capítulo con la realización de al menos 30 allanamientos vinculados a la firma Sur Finanzas . La causa se originó a partir de una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF) y está a cargo de la jueza María Servini.

Los procedimientos fueron llevados adelante por la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal Argentina y se concentraron en domicilios y oficinas vinculadas a la red de de esta empresa, cuyo propietario es Maximiliano Ariel Vallejo , quien tiene negocios con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Entre los lugares allanados figura el Centro de Inversiones Concordia SRL, una casa de cambio situada en Monte Grande. Allí fue alcanzada Silvia Torrado , socia de Graciela Beatriz Vallejo —madre de Ariel Vallejo — y directiva de Sur Finanzas. En esa firma, Graciela Vallejo poseía el 50% de las acciones, su hijo el 20% y Torrado el 30%.

Durante los operativos se secuestraron notebooks, teléfonos celulares, documentación y dinero tanto en pesos como en moneda extranjera. También se incautó una daga de simbología nazi. Según detallaron fuentes de la investigación, la documentación retirada incluye registros de “operaciones cambiarias, financieras y comerciales, constancia de retiro y entrega de dinero en efectivo, giros de dinero, intercambio de divisas extranjera, entre otra documentación que pudiera dar cuenta de operaciones abarcadas en la investigación".

Los allanamientos no se limitaron a la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. También hubo procedimientos en el conurbano y en el interior bonaerense, como en Bahía Blanca. En esa ciudad se inspeccionó un edificio de la calle Dorrego al 119 y dos viviendas en los barrios Palihue y Patagonia, en busca de documentación relacionada con casas de cambio y financieras.

De acuerdo con la pesquisa, las financieras habrían adquirido divisas a través del Banco de Servicios y Transacción S.A. Una vez autorizadas las operaciones, los “titulares y/o representantes” retiraban el efectivo y accedían a dólares al valor oficial para luego revenderlos “de forma no regulada” al precio del mercado blue, en una maniobra conocida como “rulo cambiario”.

Sur Finanzas mantiene vínculos con Claudio Tapia, titular de la AFA, quien por estos días enfrenta una polémica por el paro del fútbol previsto para el 7 y 8 de marzo tras su llamado a indagatoria en otra causa iniciada por ARCA.

La denuncia de la UIF apunta a supuestas irregularidades en la compra de 1.400 millones de dólares durante la presidencia de Fernández, cuando Sergio Massa estaba al frente del Ministerio de Economía y tenía fuerte influencia en el Banco Central.

El 29 de diciembre pasado ya se habían realizado 60 allanamientos en financieras, bancos, casas de cambio y domicilios particulares por orden de Servini. En paralelo, la jueza María Eugenia Capuchetti llevó adelante otros 30 operativos en una causa conexa por maniobras con el dólar en 2019, mientras que el juez federal Sebastián Casanello dispuso cinco más, uno de ellos en el Banco Central de la República Argentina, en una investigación que también involucra a Elías Piccirillo, conocido como el “rey del blue”.