Mudanza AFA: Axel Kicillof respaldó al Chiqui Tapia y escaló el conflicto con la IGJ

Axel Kicillof aceptó el traslado de la sede de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) a la provincia de Buenos Aires, en una decisión que choca con la postura de la Inspección General de Justicia ( IGJ ), que había objetado la mudanza y profundiza una investigación sobre la entidad.

La determinación provincial se conoció en medio de una ofensiva de la IGJ para designar veedores oficiales en la AFA. El pedido fue elevado al ministerio de Justicia de la Nación luego de que, según el organismo, la conducción de la entidad incumpliera con la presentación de documentación complementaria requerida en el marco del expediente abierto.

El foco de la inspección apunta a la revisión de libros contables y estados financieros cerrados al 30 de junio de 2025, así como a la estructura societaria vinculada a emprendimientos comerciales creados bajo la gestión de Claudio Tapia y del tesorero Pablo Toviggino. La investigación también examina operaciones financieras y presuntos desvíos de fondos.

Según publicó el diario La Nación, la documentación bajo análisis incluye los balances cerrados a mediados de 2025 y registros contables que ahora buscan ser auditados por el organismo de control.

Desde el Ministerio de Justicia nacional señalaron que la solicitud de veedores responde a la “gravedad de las irregularidades detectadas”, mientras que en paralelo se evalúa la designación de un contador y un abogado para supervisar el funcionamiento administrativo de la entidad.

Mudanza de la AFA a Provincia: disputa de competencia y posible judicialización

En ese contexto, el abogado de Tapia, Gregorio Dalbón, anunció que la Dirección de Personas Jurídicas bonaerense ratificó la mudanza de la AFA y rechazó la competencia de la IGJ sobre la institución. La maniobra busca desplazar la órbita de control desde Nación hacia la provincia y, eventualmente, abrir un nuevo frente judicial sobre la competencia regulatoria.

El movimiento no es menor: implica que la AFA quede bajo supervisión provincial mientras la IGJ sostiene que conserva facultades de fiscalización sobre la entidad. La disputa podría escalar a tribunales para dirimir qué organismo tiene potestad de control.

Hasta el momento, la administración de Kicillof evitó pronunciarse públicamente sobre el alcance político de la medida. El vínculo entre el mandatario bonaerense y Tapia no es nuevo: el titular de la AFA también preside el CEAMSE, la empresa estatal encargada del tratamiento de residuos en el Área Metropolitana.

En el Gobierno nacional minimizaron el impacto de la decisión bonaerense y aseguraron que la estrategia de control continuará su curso. “La resolución provincial no altera el proceso en marcha”, indicaron fuentes oficiales, que dan por descontado que el Ministerio de Justicia avanzará con la designación de veedores.

El conflicto abre un nuevo capítulo en la relación entre Nación y Provincia, con la AFA en el centro de una pulseada institucional que combina fútbol, política y control administrativo.