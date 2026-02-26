Causa Cuadernos: la Justicia rechazó el intento de varias defensas de apartar a los jueces del tribunal

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó las impugnaciones presentadas por las defensas de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner , el exministro de Planificación Julio De Vido y el empresario Patricio Gerbi, quienes buscaban apartar a los magistrados que intervienen en el juicio o frenar el proceso por otras vías de la causa Cuadernos .

Uno de los planteos había sido presentado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner contra la negativa a apartar al magistrado Néstor Costabel, del Tribunal Oral N° 4, quien actúa como juez suplente en el debate. Los camaristas Daniel Antonio Petrone y Javier Carbajo confirmaron que ese rechazo era correcto y que la decisión impugnada no constituía una sentencia definitiva que habilitara el recurso extraordinario.

Por otra parte, la defensa de Julio De Vido apuntó al apartamiento de los jueces del TOF N° 7 Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, alegando "razones de decoro y temor de imparcialidad", al fundamentar que los mismos magistrados lo condenaron a cuatro años de prisión por administración fraudulenta en la causa por la compra de gas natural licuado con sobreprecios, y que en los fundamentos del fallo habrían emitido juicios sobre pruebas que también integran el expediente Cuadernos .

El planteo ya había sido rechazado de plano por el propio TOF N° 7 en diciembre del año pasado, en una audiencia que consumió casi toda la jornada antes de resolverse en minutos. No obstante, la Casación confirmó ese criterio, así como también el rechazo al pedido de suspensión del juicio a prueba del empresario arrepentido Patricio Gerbi.

Por otra parte, durante la audiencia de esta jornada, la fiscal Fabiana León desestimó los pedidos de las defensas —entre ellas la de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner — para anular el juicio, formulados en la etapa de cuestiones preliminares.

La acusadora pública subrayó que durante los últimos siete años, y hasta que comenzó el debate oral, se toleraron expresiones y operaciones de todo tipo, "inútiles frente a la firmeza que ha mostrado el tribunal y la decisión inquebrantable de la fiscalía de llegar a la situación de debate oral".

Fiscal Fabiana León

Los defensores habían intentado cuestionar aspectos clave del proceso: desde la legitimidad de la Unidad de Información Financiera (UIF) para intervenir hasta la constitucionalidad del régimen de imputado colaborador, pasando por pedidos de nulidad de actos procesales con la pretensión de evitar el juicio. Sin embargo, la fiscal insistió en que esos recursos no están destinados a dirimir cuestiones de mérito y sostuvo que la Justicia no puede sustituirse por "escenarios de cartón" que carezcan de respaldo probatorio.

"La pregunta no es quiénes son los juzgados, sino quién juzga", afirmó León en un pasaje de su exposición en el que advirtió contra las estrategias de contracausa que buscan confundir el proceso. La fiscalía también cuestionó los planteos tardíos de las defensas sobre supuestas coacciones a imputados colaboradores, defendió la legitimidad de las declaraciones incorporadas en la causa y pidió que se declararan inadmisibles los recursos que no superan el umbral de esta etapa procesal.

"Esa etapa de perseguir a los funcionarios que investigamos los hechos y los llevamos a juicio se terminó", sostuvo la fiscal, quien además remarcó que hay que llevar adelante el debate oral hasta sus últimas consecuencias, sin aceptar atajos que puedan atentar contra la transparencia y el interés público del proceso.

Previamente, la querella que representa a la Unidad de Información Financiera también fijó postura de rechazo a los planteos de nulidad. El debate se reanudará el próximo 10 de marzo, cuando el tribunal dará a conocer su decisión sobre los planteos de las defensas.