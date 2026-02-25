Ricardo Jaime fracasó en su intento de apartar a un magistrado del juicio de la causa "Cuadernos"

En el reinicio del debate por los escritos de Oscar Centeno, el tribunal oral número 7 rechazó “in limine” el pedido de la defensa del exsecretario de transporte de recusar al juez Fernando Canero, alegando parcialidad por haber intervenido en un juicio donde fue condenado.

Con la reanudación del juicio de la causa “Cuadernos” tras los feriados de carnaval, el Tribunal Oral Número 7 retomó la etapa de cuestiones preliminares. Sin embargo, ni bien transcurrió hora y media de la audiencia donde expusieron los abogados de los empresarios Mario Rovella y los de Marcela Sztenberg, vino el turno de las defensoras de Ricardo Jaime, donde reclamaron el apartamiento del magistrado Fernando Canero.

La abogada Molina y su colega Abril Semorile argumentaron que Canero no podía ser imparcial porque ya había integrado el Tribunal Oral Federal 6, el mismo que condenó a Jaime el 1.° de abril de 2022 en la llamada megacausa por enriquecimiento ilícito y la compra de trenes chatarra a España y Portugal.

Según el planteo de las defensoras, Canero habría impedido que la fiscal Gabriela Baigún reformulara la acusación en términos más favorables para Jaime al negarle la posibilidad de ampliar su declaración de manera presencial, forzando una audiencia por Zoom, y habría participado de una sentencia que le aplicó exactamente los mismos ocho años de prisión que la fiscalía había pedido, aun después de que tres cargos prescribieran y posteriormente Jaime fuera sobreseído.

El tribunal sostuvo que el reclamo era “ostensiblemente extemporáneo", pues la citación a juicio había ocurrido el 31 de agosto de 2021, y esa era la instancia procesal para plantear recusaciones. Por otra parte, los jueces remarcaron que la intervención de Canero en la megacausa terminó el 2 de junio de 2022, con la lectura de fundamentos de la sentencia, de modo que las demoras posteriores le son completamente ajenas.

Juicio Causa Cuadernos Alfredo Izaguirre/MDZ Finalmente, el TOF 7, invocando jurisprudencia de la Corte Suprema, enfatizó que la intervención de un juez en un proceso anterior, cumpliendo sus funciones, no configura prejuzgamiento ni afecta su imparcialidad: “El temor de parcialidad resulta infundado y meramente conjetural, al anclarse en argumentos notoriamente ineficaces para sustraer de la causa a un juez natural", señalaron los magistrados.