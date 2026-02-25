Jorge Macri inauguró el ciclo lectivo 2026 en una escuela en Barracas

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , dio inicio al ciclo lectivo 2026 de nivel inicial y primario a través de un acto en la escuela Estación Buenos Aires, en Barracas .

Allí, frente a alumnos, padres y autoridades, expresó: “Por tercer año consecutivos arrancamos las clases el día que nos lo habíamos planteado y eso siempre es una muy buena noticia porque cada día cuenta y hace la diferencia”.

La escuela donde se concretó la conferencia está recién terminada y, según supo la Agencia Noticias Argentinas, es una institución modelo en el sur de la Ciudad para 400 alumnos de Primaria y de los tres primeros años del secundario.

“Cada escuela es el lugar donde se construye la posibilidad de aprender, crecer, ser libre, pero para eso se necesita tiempo, constancia y presencialidad”, expuso.

“No es poca cosa que se abran nuevos lugares de aprendizaje. Esta escuela, no es solo un nuevo espacio, si no que además es diferente porque se desafía con un sistema de educación distinto. Es modelo, bilingüe y tiene formación tecnología”, contó Macri acerca del colegio Estación Buenos Aires.

El jefe de Gobierno señaló que, para este año escolar, todas las instituciones del nivel primario usarán herramientas de inteligencia artificial, Google Gemini, que sirvan para desarrollar el pensamiento crítico, la resolución de problemas y el uso responsable de la tecnología.

En 2026 el nivel inicial tendrá un nuevo diseño curricular, en el jardín maternal y la sala de 3 años. La iniciativa promueve una mirada integral del desarrollo infantil, refuerza el lugar del lenguaje, el juego y la interacción, e incorpora indicadores de logro en Lengua y Matemática para sala de 3.

Acerca del receso invernal, será del 20 al 31 de julio y el 18 de diciembre finalizará el ciclo lectivo.

Respecto a las clases en la secundaria, las autoridades detallaron que comenzarán el próximo lunes 2 de marzo.

Durante el verano, la Ciudad realizó 600 obras de renovación en más de 400 escuelas de todos los niveles y modalidades.