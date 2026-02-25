Vuelta a clases: Jorge Macri inauguró Estación BA, la primera escuela pública de robótica en la Ciudad

"Estación Buenos Aires" fue la nueva institución educativa elegida para inaugurar la vuelta a clases en este 2026.

Tras el receso de verano, más de 300 mil alumnos de nivel inicial y primario iniciaron la vuelta a clases este lunes en 1700 escuelas en la Ciudad de Buenos Aires. El acto de inauguración del comienzo del ciclo lectivo se realizó en la nueva escuela Estación Buenos Aires, en el barrio de Barracas.

La institución trae una propuesta innovadora con un modelo bilingüe y basado en la tecnología, además de la integración de la herramienta de Inteligencia Artificial que representa una novedad en las escuelas públicas de Primaria. "Servirá para explorar, crear, investigar y aprender de manera acompañada, y promover habilidades de pensamiento crítico, resolución de problemas y uso responsable de la tecnología", afirmaron desde el Gobierno de la Ciudad.

Jorge Macri inauguración escuela Estación BA 2 Por otro lado, la inauguración de Estación BA contó con la presencia del Jefe de Gobierno Jorge Macri y la Ministra de Educación de los porteños Mercedes Miguel, sumado a las autoridades designadas de la nueva escuela.

“Somos la primera Ciudad de Latinoamérica que incorporó la Inteligencia Artificial en el aprendizaje de la secundaria. Y, desde hoy, también vamos a implementarla en todas las escuelas primarias" afirmó el Jefe de Gobierno de la Ciudad ante una multitud de niños, docentes y familias en la nueva escuela Estación Buenos Aires de Barracas, "eso significa algo enorme: toda una generación va a crecer entendiendo, usando y dominando esta tecnología”.

La bienvenida en la institución educativa abarcó a 200 chicos de Primaria (la escuela también tiene los tres primeros años del Secundario y suma 400 alumnos en total).