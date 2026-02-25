Tránsito, presencialidad y foco pedagógico: así se vivió la vuelta a clases en Mendoza

Este miércoles 25 de febrero comenzó el ciclo lectivo en las escuelas primarias de la provincia. Desde temprano, las mochilas, los guardapolvos y el movimiento en las veredas marcaron el regreso a la educación formal tras el receso de verano.

MDZ recorrió distintos establecimientos y dialogó con familias y docentes que compartieron cómo vivieron el arranque. El tránsito aumentó en las primeras horas del día, aunque el flujo vehicular fue intenso pero sin desbordes en la mayoría de las calles.

En algunas escuelas se repitió la postal habitual de autos en doble fila y padres apurados. Sin embargo, la jornada se desarrolló con normalidad y sin mayores inconvenientes en el inicio del ciclo lectivo.

Las aulas volvieron a llenarse y la provincia inició el ciclo sin demoras, según confirmó Educación.

En la escuela Cadetes Aeronáuticos de Las Heras estuvo presente la directora de Educación Primaria, Raquel Ghilardi, quien confirmó que el inicio fue total en la provincia. “Se ha iniciado en el 100% de los colegios con un gran esfuerzo de infraestructura”, aseguró sobre el estado de las escuelas .

La funcionaria explicó que este año el eje estará puesto en la asistencia. “Hacemos hincapié en que el 80% de las asistencias deben tener los estudiantes”, detalló, aclarando que solo se considerarán las faltas no justificadas al momento de evaluar la presencialidad.

Además, sostuvo que quienes no cumplan con ese requisito deberán asistir a la etapa de intensificación, aun cuando hayan aprobado las áreas curriculares. En paralelo, indicó que la tecnología está presente en las instituciones, aunque su uso será estrictamente pedagógico dentro del aula.

Aprendizajes y desafíos para 2026

vuelta a clases escuela primaria 2 Padres, docentes y autoridades marcaron el pulso del inicio escolar en una jornada con tránsito intenso pero sin caos. Maru Mena/MDZ

Consultada por los objetivos del año, Ghilardi fue directa: “Lo fundamental es que los chicos aprendan”, destacó. Señaló que el trabajo estará enfocado en mejorar la comprensión, la lectoescritura y los avances en matemática como parte de los estándares de aprendizaje.

También mencionó que, si bien la natalidad viene en descenso, en primaria aún no se observa una baja significativa en la matrícula. De todos modos, afirmó que el sistema está atento a posibles cambios en la matrícula escolar.

Finalmente, dejó un mensaje para las familias: “Escuela y familia tienen que estar juntos porque queremos lo mismo, que los chicos estén en la escuela para que el aprendizaje se produzca”, afirmó con convicción. La articulación entre hogar y sistema educativo será uno de los pilares del nuevo año escolar.

La mirada docente y cómo es trasladarse en época de clases

vuelta a clases escuela primaria 8 Directivos y docentes condujeron los actos en este inicio de clases. Maru Mena/MDZ

Entre los docentes, el regreso se vivió con expectativas pero también con el cansancio de un receso que muchos sintieron corto. Sandra, maestra mendocina, contó que comenzaron a trabajar el 10 de febrero y reconoció que “el período vacacional fue muy corto”, en referencia a la organización del calendario.

En cuanto a la movilidad, explicó que en su caso debe salir con al menos 40 minutos de anticipación para tomar el colectivo. Aun así, destacó que este primer día los micros funcionaron con buena puntualidad pese al aumento del movimiento.

Juliana, seño de apoyo que trabaja en dos escuelas, también habló de las expectativas “súper altas” para el año. Señaló que el tráfico hacia el centro siempre obliga a salir antes, aunque este primer día el traslado fue más llevadero en términos de transporte.

Las familias y la reorganización para retomar el ritmo

vuelta a clases escuela primaria 4 Con rutinas renovadas y vacaciones cortas, Mendoza dio inicio al ciclo primario en toda la provincia. Maru Mena/MDZ

Para muchas familias, el inicio en febrero se siente temprano. Luciana, mamá de un alumno del colegio General Belgrano, admitió que le parece “pronto”, ya que en su época comenzaban después de la Vendimia, pero reconoció que necesitaban recuperar la rutina.

Durante el verano, explicó, la organización fue más caótica. “Mi hijo estuvo de un lado para el otro, con las abuelas, con los amigos, en nuestros trabajos”, contó, reflejando la dinámica familiar sin la estructura del horario escolar.

Otra madre resumió el sentimiento de sus chicos en particular: pocas ganas de dejar las vacaciones, pero entusiasmo por reencontrarse con amigos. “Volver a organizarnos, levantarnos temprano y preparar todo el día anterior”, describió sobre el regreso a la organización cotidiana.

Tránsito y acompañamiento

vuelta a clases escuela primaria 6 Los autos en la puerta de los establecimientos y los padres llevando a sus chicos de la mano. Una postal de cada día desde el inicio del ciclo lectivo. Maru Mena/MDZ

En varios ingresos escolares se vio a padres acompañando en pareja el primer día. “Hoy por ser el primer día hemos venido los dos”, contó una familia que se divide las tareas para sostener la dinámica diaria, parte del desafío de la conciliación familiar.

El aumento del flujo vehicular fue evidente en el microcentro y zonas cercanas a escuelas, aunque sin caos generalizado. La postal de doble fila volvió a repetirse en algunos puntos, pero el movimiento fue ordenado dentro de lo esperable para la movilidad urbana.

Así, entre mochilas, colectivos y reencuentros, Mendoza dio inicio al ciclo lectivo primario 2026 con todas las instituciones abiertas y el foco puesto en la asistencia y expectativas renovadas.