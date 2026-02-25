Javier Milei encabeza un homenaje a José de San Martín a 248 años de su nacimiento

El presidente Javier Milei es un admirador confeso de José de San Martín y su famoso Regimiento de Granaderos a Caballo . Por eso, a 248 años de su nacimiento, el libertario encabezará desde las 11 un homenaje al prócer en la plaza del barrio porteño de Retiro que lleva su nombre.

Según trascendió, Milei se limitará a colocar una ofrenda floral frente al monumento al Libertador y no tiene previsto tomar la palabra. Se espera una ceremonia breve, de alrededor de 20 minutos, y también participará el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La presencia del libertario se explica en su profundo respeto por el prócer, a quien reconoce como uno de los máximos defensores de la libertad de la historia nacional.

En ese marco fue que el presidente tomó una decisión -no excenta de polémica- de trasladar por decreto presidencial el sable corvo de San Martín del Museo Histórico Nacional al Regimiento de Granaderos a Caballo.

Javier Milei en la entrega del sable corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo.

El hecho provocó la renuncia de la hasta entonces directora del Museo, Inés Rodríguez, con el argumento de que la institución conservaba toda la colección sanmartiniana a partir de las donaciones de Mercedes Balcarce, nieta de San Martín. Asimismo, los especialistas destacaron que el museo cuenta con capacidades de conservación y mantenimiento del patrimonio que no es equiparable con la disponible por el Regimiento de Granaderos.

Sin embargo, Milei hizo caso omiso a las críticas y decidió entregarle a los uniformados de San Martín, escolta del presidente, el "símbolo material más poderoso de la Nación Argentina". Para el libertario, se trata de "una reliquia sagrada que recuerda que la libertad es inclaudicable". Así se expresó durante el acto por el 213° aniversario del Combate de San Lorenzo, realizado en el Campo de la Gloria.

Los homenajes de la Casa Rosada a José de San Martín

"Este 25 de febrero conmemoramos el nacimiento del General José de San Martín, el hombre que convirtió la vocación de servicio en destino continental y la libertad en causa irrenunciable", manifestó la Casa Rosada a través de un posteo en redes sociales.

Y agregó: "Con el Cruce de los Andes selló la independencia de América y nos legó una enseñanza eterna: la libertad es un deber que se honra con coraje, determinación y amor por la Patria".

El reconocimiento al padre de la patria se replicó en otras cuentas y organismos estatales, dando cuenta de la importancia que la gestión libertaria le otorga al histórico general nacido en Yapeyú, Corrientes, un 25 de febrero de 1778.

El homenaje de Casa Rosada a San Martín

El reconocimiento a los Granaderos a Caballo

Uno de ellos fue el Ministerio de Defensa, quien compartió un video del Regimiento de Granaderos a Caballo haciendo el cambio de guardia en la tumba del libertador, en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

En ese sentido, la cartera que comanda Carlos Presti remarcó cómo la vida de José de San Martín "fue un compromiso absoluto con la libertad y con la Patria, una convicción que trascendió su tiempo y que sigue marcando el rumbo de nuestras Fuerzas".

El homenaje al Regimiento de Granaderos a Caballo

"Hoy, sus Granaderos lo honran como él los formó, con disciplina, valores y sentido del deber. Cada dos horas, desde la Casa Rosada hasta la Catedral Metropolitana, marchan para realizar el histórico cambio de guardia y custodiar su mausoleo. No es solo una ceremonia, es la continuidad viva de su legado", continuó el texto oficial.

Y agregó: "San Martín creó este Regimiento para liberar América y forjó en sus hombres un código de honor que aún permanece intacto. Desde el sable que empuñó por la Independencia hasta cada relevo frente a sus restos, su ejemplo nos recuerda que la libertad se defiende todos los días. Nació para cambiar la historia. Y su legado sigue de guardia, custodiando la Patria que nos enseñó a construir".