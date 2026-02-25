El Presidente se prepara para su tercera apertura de sesiones: un discurso para los propios y el plan de acción para 2026

Javier Milei encabezará este domingo a las 21 una nueva ceremonia de apertura de sesiones ordinarias del Congreso y en Casa Rosada anticipan un breve pero contundente discurso dedicado a marcar el rumbo para la propia tropa y omitir la presencia de la bancada opositora. Todo esto de cara a un año donde el oficialismo prevé redoblar los esfuerzos e impulsar una oleada de reformas.

"Es el Congreso más reformista de la historia", había proclamado Milei tras las elecciones de octubre donde La Libertad Avanza se impuso como el claro vencedor. El tiempo le dio la razón en algo: en un escenario impensado meses atrás, hoy el oficialismo logró abroquelar las voluntades de partidos aliados y gobernadores dialoguistas para romper la resistencia kirchnerista en el parlamento e imponer su agenda.

Muestra de ello fue la reciente aprobación de la reforma laboral, que será sin dudas ratificada por el Senado este viernes tras los cambios introducidos en la Cámara de Diputados. En el caso de la cámara alta, la bancada libertaria quedó a una sola voluntad de -junto con sus aliados- llegar a los dos tercios del recinto, una cifra necesaria para avanzar con nombramientos del procurador general de la Nación y los jueces de la Corte Suprema. Son temas que si bien el Gobierno no señala como urgentes, se discutirán en 2026.

En ese contexto, vestido con la habitual banda presidencial, parado en el atril frente al recinto en horario prime time, Javier Milei se dirigirá a diputados y senadores para hacer un balance de sus primeros dos años de gestión y marcar la hoja de ruta para este 2026.

"Sin entrar en detalles, la idea es ser muy ambicioso en la cantidad de reformas que se van a trabajar este año", había deslizado a MDZ un alto funcionario al tanto del discurso. En la redacción colaboran el asesor presidencial Santiago Caputo y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Contrario a otras intervenciones, en Casa Rosada descartaron que el mandatario fuera a hacer foco en sus rivales de la oposición para polarizar. "No hay nada del otro lado", enfatizaron con sorna, a la vez que reafirmaron que "el presidente estará encomendado a contar el estado de la Nación y contar la agenda del año".

Si bien puede variar, en el Ejecutivo prevén una alocución corta, de alrededor de 30 o 40 minutos, donde el presidente destacará el rumbo de su gestión hasta el momento y buscará profundizar su avanzada de reformas. Según el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hay "sobre la mesa cerca de 50 proyectos de ley" pensados para este año.

"Muchos de ellos muy relevantes, o de mayor impacto mediático, y muchos otros que estamos analizando, y cuando terminemos de diseñar todo el esquema de leyes, el Presidente verá cuáles serán las prioridades", aseguró el funcionario en diálogo con Radio Rivadavia. Contrario a las expectativas, no habrá anuncios económicos.

Los proyectos que están en la lista

En esa lista aparecen iniciativas ya anunciadas como la ambiciosa reforma del Código Penal, temas presupuestarios como los proyectos oficialistas para reemplazar la Ley de Discapacidad o la Ley de Financiamiento Universitario que aprobó la oposición, o leyes de prioridad máxima como la reforma tributaria, el paso siguiente a la laboral.

En el horizonte también aparecen otras medidas como la reforma electoral, donde el Gobierno apuesta a ratificar la eliminación de las PASO para 2027 y abordar el financiamiento de los partidos políticos. A su vez, el Consejo de Mayo preparó una serie de proyectos que incluye una reforma a la Ley de Expropiaciones, facilita los desalojos ante usurpaciones, reforma la Ley de Tierras y deroga la Ley del Manejo del Fuego.

También se discutirá la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, la Ley de Glaciares, que busca impulsar la actividad minera, la modificación del régimen de zonas frías y la Ley de Bosques, la derogación de la Ley de Gas Licuado de Petróleo y la eliminación de las leyes de compra y contratación de mano de obra local.

Por último, aparecen proyectos como el de Libertad Educativa, y otros destinados a la apertura comercial y las relaciones internacionales como el pendiente acuerdo con los Estados Unidos, la incorporación de la Argentina al Consejo de Paz de Donald Trump, entre otros puntos de la agenda global libertaria.

Asado en Olivos con la tropa libertaria

Según adelantó MDZ, al término de su discurso en el Congreso el presidente organizará un asado en la Quinta de Olivos junto a diputados y senadores de La Libertad Avanza. Un evento para reforzar los lazos con la tropa oficialista y enviar un mensaje para el año que se viene.

De acuerdo a la información, cada legislador y funcionario presente "deberá pagar su parte" y se prevé que puedan asistir otros legisladores aliados que han sido claves para los recientes triunfos del oficialismo en el Congreso, además de la anterior resistencia del año pasado cuando la tormenta opositora amenazaba con llevarse a La Libertad Avanza por delante.

La última vez que se realizó una cena de estas características fue en septiembre de 2024, cuadno Milei recibió en la Quinta de Olivos a los diputados que defendieron en el Congreso su veto a la movilidad jubilatoria.

En ese momento, fueron invitados los 87 "héroes" que respaldaron su decisión de vetar la ley. Aquella cena contó con un menú de $20.000 donde se sirvió asado, ensalada y vino, con un mouse como postre. Concurrieron diputados de La Libertad Avanza, el PRO, del MID y cinco de la Unión Cívica Radical.