En una sesión caliente, el Senado debate la Ley de Glaciares, que tendrá una definición voto a voto

El kirchnerismo cuestiona que aún no conocen el proyecto

Mientras La Libertad Avanza continúa negociando un texto final que garantice la mayoría en la votación, el kirchnerismo alertó que aún no se conoce el proyecto final que será sometido a votación. “Esto está fuera del reglamento, el dictamen es el final”, indicó el peronista Fernando Salino (San Luis). "Quieren cambiar el reglamento, adelante, mientras tanto, cúmplanlo", agregó.

Por su parte, Daniel Bensusán (La Pampa) insistió con lo mismo y lo comparó con lo ocurrido con la reforma laboral. "Otra vez lo mismo, nos traer para votar un papel impreso hace cinco minutos, ya les pasó con el artículo 44 de la reforma laboral", sostuvo.

La jugada del oficialismo consiste en terminar de escribir el proyecto antes de la votación en particular. Una vez definidos los cambios al dictamen que el Senado firmó en diciembre de 2025, se leen en el recinto y luego se votan. Así, muchos senadores reclaman que votan sin conocer el proyecto final.