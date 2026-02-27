Acuerdo Mercosur-Unión Europea: más exportaciones y alerta por la carne

El columnista de economía de MDZ Radio , Carlos Burgueño, calificó como “histórica” la aprobación parlamentaria del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y sostuvo que se trata de “la mejor noticia en lo que va del año para la Argentina”, al analizar su impacto estructural en la economía.

“La verdad es una muy buena noticia, te diría, histórica. Y no quiero dejar de dimensionarlo”, afirmó. En ese sentido, remarcó que “la aprobación ayer del acuerdo Mercosur-Unión Europea” representa un paso estratégico para el país.

Burgueño destacó especialmente el resultado de la votación en el Senado : “La votación en un tema como este tuvo un resultado de 69 a 3. (…) Quiere decir que Argentina (…) tomó este tema como una política de Estado”. Y añadió: “Armar este acuerdo que se negoció durante 20 años, (…) aprobarlo, y ahora viene lo más difícil, ponerlo en práctica como política de Estado con un apoyo parlamentario importante, la verdad es de otro país”.

También subrayó que se trata de “un acuerdo muy estudiado, con el mejor bloque económicamente importante con el que puede ser socio el Mercosur, que es la Unión Europea” y consideró que “no hay una cuestión ideológica” detrás de su aprobación.

Desde el punto de vista comercial, afirmó: “ Para la Argentina, este acuerdo con la Unión Europea es un buen acuerdo ”. Y diferenció: “El problema que tiene la Argentina es con China, no con la Unión Europea”.

Exportaciones, carne y economías regionales

En relación a los sectores productivos, anticipó que “habrá más exportación, mucha más exportación de carne argentina a Europa en un momento crítico de la carne argentina, sobre todo por los precios”. Sin embargo, advirtió: “El mercado interno, la carne va a subir”.

Planteó la necesidad de políticas públicas específicas: “Yo hubiera hecho una política pública de la producción de carne. Estos cortes no se exportan. Estos cortes se exportan todo lo que quieran”. Y resumió: “Este país vive de dólares. De exportar. ¿Cómo voy a trabar eso? Ahora, lo voy a ordenar, porque también tengo que cuidar los precios”.

Sobre las economías regionales, sostuvo que “hay que reglamentarlo” y mencionó productos como “vino, aceite de oliva, miel, frutas”. Consideró que “es una gran oportunidad” y afirmó que Argentina “tiene con esto una oportunidad”.

Finalmente, señaló que la reacción europea evidencia la competitividad local: “Nos tienen miedo (…) porque nosotros podemos ganarles a ellos en competitividad”. Y concluyó: “Es un nuevo gran mercado donde no caben las excusas”.