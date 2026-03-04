El petróleo se mantiene en alza mientras el Estrecho de Ormuz se transforma en el centro del mundo

Los futuros del petróleo Brent a mayo avanzan 0,4% hasta tocar los US$81,68 por barril, mientras que los futuros del crudo WTI suben 0,7%, hasta los US$75,07 por barril. La guerra desatada por los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán disparó hasta 7 dólares los precios del petróleo en sólo cinco días.

Es una suba cercana al 10% que ya está teniendo repercusión a nivel global, pero los analistas sostienen que incluso ese salto podría ser mayor, si el conflicto armado en el Golfo Pérsico se extiende por varias semanas.

Con el cierre del Estrecho de Ormuz por parte de las fuerzas iraníes y la promesa del presidente Donald Trump de mantener el canal abierto, acompañando con buques de la armada de EE.UU. el paso de los petroleros por el estratégico paso, los analistas internacionales están intentando anticipar cuál podría ser el impacto en la economía global.

Las primeras estimaciones marcan que el fuerte incremento del precio del petróleo Brent del Mar del Norte, así como el West Texas Intermediate (WTI) de referencia en Estados Unidos, podría llevar una suba de la inflación tanto en Europa como en Estados Unidos.

La clave está en cómo puede impactar la guerra en los suministros de petróleo a nivel global, ante la posibilidad de una intensificación del conflicto. El crudo Brent alcanzó este miércoles el nivel más elevado desde el 1 de junio de 2024, cuando había tocado los 80,84 dólar el barril al cierre.

"La amenaza a Ormuz, una arteria crucial para las exportaciones de crudo de importantes productores, como Arabia Saudita, Irak y los Emiratos Árabes Unidos, ha inyectado una importante prima de riesgo geopolítico en los precios del petróleo", asegura un informe de investing.com.

Agrega que los ataques iraníes han sido dirigido directamente a la infraestructura energética de la región del Golfo, con especial impacto en el vecino Irak, aunque hasta el momento se han evitado ataques a gran escala.

Cierre del Estrecho de Ormuz

"El cierre efectivo del Estrecho de Ormuz sigue siendo una preocupación clave; nuestro equipo de materias primas ha estimado que quedan un promedio de unos 20 días antes de que puedan comenzar las principales interrupciones de la producción upstream (producción)", señaló analistas de JP Morgan liderados por Alex Gallin.

Y agregaron que las estimaciones varían ampliamente según el país, aunque los recortes iniciales a la producción de Irak ya se están produciendo.

Irak ha reducido a más de la mitad su producción de petróleo, ya que el país agota sus reservas, según informaron las autoridades petroleras iraquíes, mientras que los petroleros evitan el Estrecho.

Producción de Irak

"La producción de petróleo en el yacimiento petrolífero más grande del país, que está en Rumaila, se redujo en 700.000 barriles diarios, mientras que la del yacimiento West Qurna 2 cayeron unos 450.000 barriles diarios, informaron autoridades petroleras iraquíes.

Asimismo, Irak también redujo en unos 350.000 barriles diarios su producción en el yacimiento de Maysan, según informaron, mientras se informó que Irak suspendió la producción de crudo de la región de Kirkuk como medida precautoria.

Por su parte, Goldman Sachs elevó su proyección del precio del crudo Brent para el segundo trimestre de 2026 en 10 dólares, hasta los 76 dólares por barril, y del WTI en 9 dólares, hasta los 71 dólares.

"Estas previsiones suponen que los bajos flujos de petróleo a través del Estrecho de Ormuz provocarán fuertes descensos en los inventarios de la OCDE y en la producción de petróleo de Oriente Medio en marzo", destaca una nota del banco.