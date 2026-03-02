Piden investigar los dichos de Luis D'Elia sobre la Guardia Revolucionaria en la causa por el Memorando con Irán

Lo solicitó la querella que representa a familiares de víctimas del atentado a la AMIA al TOF 8, luego que el piquetero difundiera un video en el que habló tras la asunción de Ahmad Vahidi como nuevo comandante del cuerpo militar.

La querella que representa a familiares de las víctimas del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina le pidió a los jueces a cargo del juicio por el memorando de entendimiento entre Argentina y la República Islámica de Irán que investiguen el video donde el piquetero Luis D'Elia habló en nombre de la Guardia Revolucionaria de ese país.

El planteo se da luego de que el general Ahmad Vahidi fue designado nuevo comandante en jefe del cuerpo militar tras la muerte del ayatolá Alí Jameneí en una operación militar perpetrada por Estados Unidos e Israel en suelo iraní. Vahidi es prófugo de la justicia argentina y con alerta roja emitida por Interpol por su presunto rol en el atentado a la mutual judía que se cobró la vida de 85 personas y dejó centenares de heridos.

Horas más tarde, Luis D'Elía grabó y difundió un video en el que se presentó abiertamente como vocero de esa misma organización en la Argentina: "Me han pedido los compañeros de la Guardia Revolucionaria Iraní que transmita esto… sobre todo a aquellos sionistas que les gusta hacer terrorismo por los medios de comunicación", dijo D'Elía en el video, para luego notificar que el gobierno de Irán había ordenado el cierre del estrecho de Ormuz.

En su presentación a la que tuvo acceso MDZ, el abogado Tomas Farini Duggan pidió que la prueba sea analizada en conjunto con las llamadas telefónicas registradas entre D'Elía, exfuncionario del gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, y con aquellas que, antes y después de la firma del Memorándum, vinculaban al propio Luis D'Elía con Mohsen Rabbani, el exagregado cultural iraní acusado de ser uno de los organizadores del atentado de 1994.

El escrito fue acompañado por una nota periodística difundida por el portal Noticias Argentinas a través de la red social X, que da cuenta del ascenso de Vahidi, y por los enlaces directos al video publicado por D'Elía. La querella considera que la suma de estos elementos refuerza la tesis de que los vínculos entre el imputado y el régimen iraní no fueron casuales ni episódicos, sino parte de una relación sostenida en el tiempo.