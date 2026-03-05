Alfredo Cornejo anticipó el objetivo de su viaje con Javier Milei a Estados Unidos

El gobernador se sumará a la delegación oficial que participará del Argentina Week en Nueva York, un evento que reunirá a funcionarios, empresarios e inversores.

El gobernador Alfredo Cornejo viajará el domingo a Estados Unidos para sumarse a la delegación encabezada por el presidente Javier Milei que participará del “Argentina Week”, en Nueva York. Antes del viaje, el mandatario provincial anticipó el objetivo que tendrá la participación en este importante foro de inversiones.

El evento está organizado por JP Morgan, Bank of America, la Embajada Argentina en los Estados Unidos y el fondo Kaszek. Se realizará entre el 9 y el 11 de marzo y contará con la presencia de las principales autoridades del Gobierno de Argentina y empresarios y referentes financieros de todo el mundo.

Gran parte del gabinete nacional y casi la mitad de los gobernadores del país dirán presente en el Argentina Week, con el objetivo de posicionar al país como destino para potenciales inversiones de todo el mundo.

El presidente del Fondo Vitivinícola Bernardo Lanzilotta, la Reina Nacional de la Vendimia 2025 Alejandrina Funes, el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo y la virreina Nacional de la Vendimia 2025 Sofía Perfumo. "Vamos a participar 10 gobernadores, entre ellos yo. Voy a viajar el domingo, obviamente, después de la vendimia. Pero muchos adelantan sus visitas, así que no tendremos para el sábado funcionarios nacionales de primera línea en la Vendimia", manifestó Cornejo este miércoles durante su participación en la Fiesta de la Cosecha.

Respecto del objetivo de la misión oficial a Estados Unidos, el mandatario mendocino destacó que “Argentina está haciendo un esfuerzo enorme por atraer la gran inversión, la que saque al país de sus problemas económicos”.