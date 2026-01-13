Israel disparó contra tropas de paz de España en el Líbano y hay confrontación diplomática

España condena el ataque de Israel a tropas de España y pide respeto a las misiones de paz que se mueven en Líbano. La respuesta de Israel no tardó en llegar.

Las tropas de Israel atacaron a tropas de España en misión de paz y la tensión es evidente.

El Gobierno de España condenó este martes los "continuos e inaceptables" ataques de Israel contra la misión de paz de la ONU en el Líbano, el último de los cuales "amenazó la integridad" de las tropas españolas, y pidió a Israel que respete las fuerzas de paz.

El Ministerio de Asuntos Exteriores reaccionó así, a través de un comunicado, después de que Israel disparara ayer, lunes, contra una unidad de cascos azules españoles en la zona del Jiam, situada al sur del Líbano, sin que se hayan producido daños por el ataque. Tras remarcar su firme condena de los ataques, el Gobierno de España instó a Israel a cumplir con sus obligaciones en materia de derecho internacional y con el acuerdo de alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024.

También reiteró su compromiso con la soberanía, integridad territorial y estabilidad del Líbano, así como con el cumplimiento íntegro de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad, reafirmando su apoyo al mandato de la FINUL, cuya labor considera esencial para la consecución de estos objetivos.

Israel aduce que no detectó tropas de España en su ataque El Ejército israelí afirmó este martes que no identificó tropas de la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) en su ataque llevado a cabo ayer en la zona del Jiam del sur de este país, donde dicha misión denunció que tanques israelíes dispararon al lado de una de sus patrullas formada por militares de España.

Preguntado por el incidente, el Ejército de Israel envió un comunicado a EFE afirmando que su ataque tenía como objetivo "una infraestructura terrorista".