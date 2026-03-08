"La noche se convirtió en día": los iraníes relatan a la BBC los ataques contra los depósitos de petróleo

Varios iraníes relataron a la BBC cómo se vivieron los momentos en que algunos depósitos de petróleo fueron alcanzados por ataques durante la noche, en la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país de Medio Oriente.

Un testigo iraní dijo que "era como si la noche se hubiera convertido en día".

Según agencias de noticias locales, que citan una fuente del Ministerio de Petróleo de Irán , los depósitos de combustible fueron alcanzados en la capital, Teherán , y Karaj, al oeste de la ciudad.

Un video mostraba una calle en llamas en Teherán, cerca de uno de los depósitos, donde se podía oír a un hombre decir que las tiendas y las casas estaban en llamas.

"Karaj estuvo tranquila durante un día, pero ahora ha vuelto a ser un caos: la han volado por los aires", declaró un residente a la BBC.

Otro hombre de unos 30 años de Karaj dijo: "Empezó con una luz roja que lo iluminó todo, seguida de una onda que sacudió la puerta".

"Luego, el cielo se iluminó de nuevo y apareció una enorme nube roja. No sabíamos qué estaba pasando", dijo, y añadió que subió a la azotea y vio que el depósito de petróleo local estaba en llamas.

La BBC no revela la identidad de los iraníes con los que hablamos por su seguridad.

Las autoridades han dicho que están monitoreando la calidad del aire en la capital y han pedido a los habitantes que se queden en casa.

Esmaeil Baqaei, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, dijo que los ataques "están liberando materiales peligrosos y sustancias tóxicas al aire", lo que "pone en peligro vidas a gran escala".

"No puedo ver el sol"

Una mujer de Teherán dijo que la ciudad estaba cubierta de humo.

"Se huele el olor a quemado. No puedo ver el sol. Hay un humo horrible. Sigue ahí, estoy muy cansada".

Otro hombre de Karaj dijo que el ataque al depósito provocó una "enorme explosión y estuvo en llamas durante horas".

Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que comenzaron con el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, ya llevan una semana. Irán ha respondido lanzando sus propios ataques contra aliados y activos estadounidenses en toda la región.

La Asamblea de Expertos de Irán afirma que ha llegado a un consenso sobre quién sustituirá a Jamenei, pero aún no se ha hecho público el nombre.

Getty Images Columnas de humo se elevan sobre los tanques de un depósito de petróleo alcanzados por ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha justificado el ataque a Irán alegando que su gobierno representaba una amenaza inminente para Estados Unidos, citando el programa nuclear iraní. Teherán afirma que su programa nuclear es totalmente pacífico.

Los ataques estadounidenses e israelíes han causado la muerte de al menos 1.332 civiles iraníes y miles de heridos, según el embajador de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani.

Sin embargo, algunos iraníes en Teherán declararon a la BBC que seguían apoyando los ataques.

"Nosotros, el pueblo, nos hemos refugiado en nuestras casas y esperamos ansiosos la destrucción del gobierno para poder salir a las calles como hacíamos antes", dijo un hombre de unos 20 años de Teherán.

Afirmó que la televisión estatal ha estado advirtiendo que cualquiera que "hable o actúe a favor" de Estados Unidos, Israel o Reza Pahlavi, el hijo exiliado del último sah de Irán, "morirá".

Reuters Durante la noche del sábado al domingo se observó fuego y humo saliendo del depósito de petróleo de Aqdasieh.

Miedo e incertidumbre

Otra mujer de Teherán dijo que la guerra era "aterradora", pero que era un precio que valía la pena pagar para derrocar al régimen actual.

"Quizás sea difícil de entender para quienes no están aquí, pero para la gente común realmente no había otra opción. De lo contrario, créanme, no estaríamos dispuestos a pagar un precio tan alto por la guerra".

"Los iraníes no son belicistas ni insensatos, simplemente han sufrido tanto que han llegado al límite y lo único que quieren es una vida normal".

Sin embargo, otra mujer de Teherán temía lo que podrían enfrentar si la guerra terminaba con el régimen actual aún en el poder.

"Incluso si la guerra termina y sobrevivimos... Estoy segura de que el costo será muy alto y que la situación será peor que antes durante mucho tiempo. Especialmente si estos siguen en el poder", dijo.

"Ni siquiera puedo decir quién tomaría el poder".

*El Servicio Persa de la BBC es utilizado por 24 millones de personas en todo el mundo —la mayoría en Irán— a pesar de estar bloqueado e interferido sistemáticamente por las autoridades iraníes.

BBC

FUENTE: BBC