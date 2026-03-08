Cambio histórico en Irán: Mojtaba Jamenei asume como líder supremo tras la muerte de su padre

Live Blog Post

El petróleo supera los 110 dólares por la guerra en Irán y preocupa a los mercados globales

El precio internacional del petróleo registró una fuerte suba y superó los 110 dólares por barril durante la noche del domingo, impulsado por el impacto del conflicto armado en Irán, uno de los principales productores de crudo del mundo.

De acuerdo con información publicada por Bloomberg, el incremento se explica por las consecuencias directas que la guerra está generando sobre la producción energética en la región.

El conflicto ha provocado que varios de los productores más importantes dentro del territorio iraní reduzcan su nivel de extracción, lo que generó preocupación en los mercados internacionales por una posible disminución de la oferta global.

Irán ocupa un lugar estratégico dentro del mercado energético mundial, no solo por su producción de petróleo, sino también por su ubicación en Oriente Medio, una de las regiones que concentra las mayores reservas de hidrocarburos del planeta.