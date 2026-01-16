"Es increíblemente vergonzoso": dura crítica a María Corina Machado por su gesto con Donald Trump

El exalcalde de Oslo Raymond Johansen ha criticado este viernes como "increíblemente vergonzoso" que la opositora nacida en Venezuela, María Corina Machado . entregara su Premio Nobel de la Paz al presidente de Estados Unidos , Donald Trump , durante un encuentro en la Casa Blanca, apuntado a que esta maniobra deslegitima el premio.

" Esto es increíblemente vergonzoso y perjudicial para uno de los premios más reconocidos e importantes del mundo", ha señalado que fuera primer edil de la capital noruega desde 2015 a 2023 en un mensaje en redes sociales.

Según Johansen, la concesión del premio está "tan politizada y es tan potencialmente peligrosa" que puede acabar teniendo el efecto contrario a fomentar la paz y el entendimiento.

"Es increíble que le haya concedido el premio a Donald Trump . ¿Qué va a decir el Comité Nobel?", se ha cuestionado el político laborista.

Donald Trump confirmó haber recibido de manos de María Corina Machado su Premio Nobel de la Paz durante el encuentro en Washington, todo pese que la Fundación Nobel recordó la semana pasada que sus galardones son intransferibles e irrevocables.

Aunque eludió nombrar a María Corina Machado como líder de la oposición del país latinoamericano, el presidente estadounidense Trump calificó de "gesto maravilloso de respeto mutuo" que le entregara la medalla del Nobel de la Paz.

Donald Trump y María Corina Machado Nobel efe Momento en que María Corina Machado regala su Nobel a Donald Trump. EFE

Por su parte, la dirigente opositora venezolana señaló que cuenta con el presidente de Estados Unidos "para la libertad de Venezuela", subrayó la claridad que tiene sobre el conflicto en el país sudamericano y confirmó que le había ofrecido la medalla del Nobel de la Paz "por su compromiso único con la libertad". Dpa