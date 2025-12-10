La hija de Corina Machado pronunció las palabras de su madre tras recibir el Premio Nobel de la Paz

María Corina Machado fue distinguida con el Premio Nobel de la Paz 2025 por su labor democrática en Venezuela.

“La libertad no es algo que esperamos, sino algo en lo que nos convertimos”. Con esa frase, María Corina Machado definió el eje central de su discurso tras recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, pronunciado este miércoles en Oslo por su hija, Ana Corina Sosa Machado, en representación de la líder venezolana.

Las palabras de Ana Corina Sosa Machado La hija de María Corina Machado X Las palabras fueron difundidas en la cuenta oficial de X @TheNobelPrize, donde se destacó la potencia del mensaje en un momento decisivo para el futuro político de Venezuela.

Machado, una de las figuras más influyentes de la oposición venezolana, remarcó que la libertad “es una elección personal y deliberada, y la suma de esas decisiones conforma el espíritu cívico que debe renovarse cada día”. Un llamado directo a la responsabilidad individual y colectiva frente a los desafíos democráticos del país.

premio nobel de la paz EFE La publicación también subrayó que la activista fue distinguida “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

El reconocimiento llega en un contexto de fuerte presión internacional y reclamos internos por una salida democrática a la crisis venezolana.