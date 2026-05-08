Encontraron al argentino que había desaparecido en Valencia: cómo estaba

Gracian Scalco, el argentino de 52 años que había desaparecido hacía varios días en España, apareció desorientado cerca de su casa.

El argentino Gracián Scalco tiene 52 años era intensamente buscado en Valencia por la Guardia Civil española.

El ciudadano argentino Gracian Scalco, que era intensamente buscado en la región de Valencia, en España, fue encontrado sano y salvo este viernes cerca de su vivienda en la localidad de Ribarroja del Turia. Apareció “desorientado, pero en buenas condiciones”, luego de varios días de operativo y búsqueda por parte de la Guardia Civil española.

El hombre, de 52 años, había sido visto por última vez el martes pasado en un taller mecánico de la localidad de L’Eliana, ubicada a unos 20 kilómetros de Valencia.

Desaparición del argentino La desaparición generó preocupación entre familiares y conocidos debido a que el hombre dejó todas sus pertenencias dentro de su vehículo y nunca regresó a retirarlo.

Esa situación alertó tanto al mecánico como a su entorno cercano, que decidieron radicar la denuncia ante las autoridades españolas.

Tras la presentación, la Guardia Civil emitió una alerta de búsqueda que rápidamente comenzó a difundirse también a través de redes sociales y medios locales.