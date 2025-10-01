España vuelve a inundarse: las impactantes imágenes de Ibiza, Valencia y Cullera bajo el agua

El martes, se registraron fuertes lluvias en el este de España que provocaron el estado de alerta roja en el archipiélago balear, especialmente en las islas de Ibiza y Formentera. En ese contexto, trascendieron impactantes fotos y videos de las inundaciones en distintos puntos del país europeo, incluidas los archipiélagos.

En las últimas horas, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de España advirtió que pueden acumularse hasta 180 litros por metro cuadrado en doce horas, lo que representa un riesgo extremo de inundaciones. Las autoridades enviaron alertas masivas a dispositivos móviles para advertir sobre la situación.

En Ibiza , las autoridades confirmaron que dos personas resultaron gravemente heridas a raíz de caídas ocasionadas por las precipitaciones intensas. La alcaldía también solicitó a los residentes abstenerse de realizar desplazamientos innecesarios.

En tanto, el Gobierno de Baleares puso en marcha un operativo especial con participación de voluntarios de Protección Civil, bomberos, personal del Instituto Balear de la Naturaleza (IBANAT) y el Departamento de Emergencias.

En paralelo, se desplegó un dispositivo policial adicional en Ibiza y Formentera, y se activaron los servicios sociales para asistir a personas sin hogar o afectadas por las condiciones climáticas adversas. El Gobierno regional informó que se mantiene abierta la convocatoria para sumar más voluntarios a los equipos de asistencia.

El temporal es consecuencia de una borrasca que afecta desde el domingo a varias zonas del este peninsular. El lunes, el foco principal estuvo en la Comunidad Valenciana, donde se reportaron precipitaciones de más de 225 litros por metro cuadrado en localidades como Gandía. Cullera también sufrió el impacto del temporal. Aunque la situación meteorológica mejoró a lo largo de la jornada, este miércoles, la Aemet reactivó el aviso naranja en el litoral norte de Alicante por persistencia de lluvias.

La intensidad del fenómeno obligó a suspender las clases en más de 50 municipios de la región valenciana, medida que afecta a cerca de 179.000 estudiantes. La decisión se adoptó como medida preventiva, ante posibles riesgos por anegamientos, cortes de rutas o caída de árboles y estructuras.

