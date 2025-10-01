Clara advertencia de España a Israel sobre la flotilla que navega hacia Gaza

El presidente del Gobierno de España , Pedro Sánchez , ha defendido que la Global Sumud Flotilla, que se dirige hacia la Franja de Gaza con ayuda humanitaria, no representa "una amenaza para Israel " y por tanto ha confiado en que el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu tampoco represente una amenaza para quienes viajan a bordo.

Así se ha pronunciado a su llegada a la reunión informal de líderes europeos en Dinamarca, horas después de que el Gobierno aconsejara a los españoles que viajan a bordo de la flotilla , algo más de medio centenar, que no se adentren en la zona de exclusión decretada por Israel por el riesgo que esto entrañaría y les advirtiera de que el buque de acción marítima 'Furor', que ya está en la zona, no podría entrar en esas aguas.

Sánchez ha explicado que el Gobierno está en contacto con los miembros de la flotilla, entre los que está la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, así como con otros países que cuentan con ciudadanos a bordo de la misma.

"Es una misión humanitaria, que no hubiera tenido lugar", según ha sostenido el presidente, si el Gobierno de Israel hubiera permitido la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y su reparto por parte de Naciones Unidas.

Según ha dicho, "desde el primer minuto" se ha trasladado al Ejecutivo israelí que los españoles a bordo "van a contar con toda la protección diplomática" y también que "no representan un peligro ni una amenaza para Israel". Por tanto, ha añadido, "espero que Israel, en este caso el Gobierno de Netanyahu, pues no provea de ninguna amenaza a esta flotilla".

Un buque militar español acompaña

En cuanto a la labor que está llamado a desempeñar el 'Furor', Sánchez no ha entrado en las críticas desde sus socios de coalición y parlamentarios por que el buque no vaya a proteger a los tripulantes de la flotilla, recordando que su despliegue tiene como objetivo asistir y rescatar en caso de ser necesario.

Fuentes de Moncloa habían informado previamente de que el 'Furor' "se encuentra en un radio operativo para realizar operaciones de rescate si fuesen necesarias" pero no podrá entrar en la zona de exclusión impuesta por Israel "ya que hacerlo pondría en riesgo la integridad física de su tripulación y de la propia flotilla". Dpa