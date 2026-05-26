Donald Trump se realizó un chequeo médico: qué resultados arrojaron sus estudios

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , se sometió este martes a un nuevo chequeo médico anual en el Hospital Militar Walter Reed, en Washington, a pocas semanas de cumplir 80 años. Se trata del tercer examen clínico que atraviesa desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

El mandatario republicano mantiene una intensa agenda política y en los últimos meses volvió a quedar bajo observación pública por algunas imágenes difundidas durante actos oficiales, donde se lo vio con aparentes signos de cansancio y pequeños hematomas en las manos.

Trump suele defender públicamente su estado físico y mental, especialmente frente a las comparaciones con su antecesor demócrata, Joe Biden. Desde su entorno también remarcan que sostiene un ritmo laboral exigente pese a su edad.

Tras completar los estudios , el mandatario aseguró que “todo salió perfectamente”, aunque la Casa Blanca todavía no difundió el informe médico completo. Habitualmente, los detalles de estos controles presidenciales se conocen horas o días después de cada revisión.

Funcionarios de su gabinete, entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio, insistieron recientemente en que Trump mantiene una actividad intensa para un jefe de Estado próximo a cumplir 80 años.

La salud de Trump

El año pasado, la Casa Blanca había revelado que el presidente fue evaluado por hinchazón en las piernas y diagnosticado con insuficiencia venosa crónica, una afección frecuente en adultos mayores que puede provocar inflamación, calambres y acumulación de sangre en las venas.

También se informó entonces que consume aspirinas diariamente, tratamiento que podría explicar los moretones observados en sus manos en distintas apariciones públicas.

Tras otro chequeo realizado en octubre de 2025, Trump había afirmado que una resonancia magnética mostró que su salud cardiovascular era “excelente”. Incluso, su médico personal aseguró que su “edad cardíaca” resultó ser aproximadamente 14 años menor que su edad real.

El presidente cumplirá 80 años el próximo 14 de junio y tiene previsto celebrarlo participando de un evento de artes marciales mixtas UFC organizado en los jardines de la Casa Blanca.