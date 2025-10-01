Filipinas: así capturó en vivo un famoso streamer el momento en que inició el terremoto

El sismo que sacudió Filipinas este martes, con epicentro en la región central de Cebú y magnitud de 6,9, fue registrado en vivo por el influencer británico Sam Pepper.

El Instituto de Vulcanología y Sismología de Filipinas (Phivolcs) informó que el sismo ocurrió a las 21:59 hora local (13:59 GMT).

Filipinas fue sacudida este martes por un terremoto de 6,9 grados de magnitud que generó alarma en la región central de Cebú, y cuyo impacto quedó registrado en tiempo real gracias al influencer británico Sam Pepper. El creador de contenido, reconocido por su actividad en redes sociales, se encontraba transmitiendo un stream desde un restaurante ubicado en un piso alto cuando comenzó el fuerte movimiento telúrico.

Así fue el momento de la reacción de streamer ante el temblor la reacción del streamer X

En el video, compartido en su cuenta @sampepper, se observa cómo el local empieza a sacudirse con violencia mientras los comensales reaccionan con nerviosismo y el personal trata de mantener la calma. En medio de la confusión, Pepper comentó: "Creo que deberíamos bajar", antes de seguir a una pareja hacia la salida mientras continuaba transmitiendo.

El terremoto dejó más de 60 muertos en Filipinas. El epicentro estuvo cerca de la ciudad de Bogo y a una profundidad de 10 kilómetros. Inicialmente se había reportado una magnitud de 6,7, pero fue elevada a 6,9 tras nuevas mediciones.

La magnitud del terremoto llevó a Phivolcs a emitir una alerta preventiva de tsunami localizado, recomendando a los habitantes de tres provincias que se mantuvieran alejados de las costas. Minutos después, se registraron varias réplicas, con magnitudes de 5,0, 5,1 y 3,8, la última a las 22.39 hora local.