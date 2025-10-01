"Feliz Navidad" en Venezuela: por qué Nicolás Maduro la festeja hoy

Venezuela dio comienzo a la Navidad adelantada por el presidente Nicolás Maduro a principios de septiembre, una medida que ya ha tomado en años anteriores con el argumento de "fomentar la economía" del país caribeño.

El anuncio lo realizó el mandatario venezolano en la cadena estatal VTV en el programa 90 de Con Maduro+, en el que afirmó que aplicarían “la fórmula de otros años que (les) ha ido muy bien para la economía, para la cultura, para la alegría, para la felicidad" y que, por lo tanto, " desde el 1° de octubre arranca la Navidad en Venezuela “.

"Vamos a defender el derecho a la felicidad" subrayó Maduro. Además, añadió que el objetivo es asegurar la unión de la nación ante las dificultades, en clara referencia a la tensión latente con los Estados Unidos.

Sin embargo, el presidente venezolano se refirió al período que atravesaba el país como "bueno y bonito", y un momento en el que Venezuela logró “rehacerse y reconstruirse” aun con severas crisis internas y el conflicto con los estadounidenses.

Maduro adelanta la Navidad en Venezuela: una tradición anómala

La decisión de adelantar la Navidad no es algo ajeno y extraño para Venezuela, ya que Nicolás Maduro ya lo había hecho en 2024, 2021, y 2020 (el año de plena pandemia de Covid-19). A su vez, lo hizo durante su primer año en el poder, allá por el 2013.

“Es septiembre y ya huele a Navidad y por eso este año en homenaje al pueblo combativo, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar la Navidad para el 1° de octubre; llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad”, declaró Maduro frente a una ola de espectadores el año anterior.

En 2020, Nicolás Maduro sorprendió al anunciar el inicio de las celebraciones navideñas el 15 de octubre, una decisión que analistas interpretaron como una maniobra para desviar la atención de la crisis sanitaria y económica que atravesaba Venezuela en plena pandemia.

Un año después, el 4 de octubre de 2021, volvió a adelantarse al calendario. A través de un video difundido en sus redes sociales, mostró el Palacio de Miraflores iluminado y decorado con árboles, guirnaldas y adornos festivos.

“Llegó la Navidad empezando en octubre”, expresó Maduro junto a su esposa, Cilia Flores. “En Venezuela vamos a tener unas navidades felices, brillantes, llenas de luces y colorido”, agregó en su mensaje.