Maduro informa de conversaciones con Países Bajos para renovar cooperación en el Caribe.

El presidente de Venezuela , Nicolás Maduro, informó este viernes que su Gobierno está en conversaciones con Países Bajos para renovar los planes de cooperación en el mar Caribe, en un contexto de creciente tensión en la zona debido al despliegue naval estadounidense.

"Venezuela está listo para avanzar con los Países Bajos y con nuestros hermanos, mis parientes de Aruba, Curazao y Bonaire, en seguir garantizando que eso sea una zona libre de delito, de crimen y de violencia y el Caribe nuestro sea de paz", señaló Maduro en un acto por el vigésimo aniversario del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El mandatario sostuvo que cualquier país que quiera trabajar con Venezuela y por la seguridad del mar Caribe tiene las "puertas abiertas".

El pasado 15 de septiembre, el Gobierno venezolano informó de una "exitosa" operación de fragata de Países Bajos en aguas adyacentes a la nación suramericana.

En un comunicado, el Ejecutivo de Maduro señaló que el 14 de septiembre "se registró la navegación de la fragata 'ZR. MS. Van Amstel' (F831) de la Armada del Reino de los Países Bajos en aguas adyacentes a la zona económica exclusiva de Venezuela".

Esta operación, dijo, se desarrolló de manera exitosa "gracias a las coordinaciones realizadas a través de los canales diplomáticos" con Países Bajos, en "estricto cumplimiento de los protocolos internacionales y acuerdos bilaterales vigentes, lo que garantizó un clima de confianza mutua y plena transparencia".

Si bien no precisó el motivo del paso del buque, Caracas expresó que la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico "exige el mayor compromiso de la comunidad internacional, siempre en el marco del respeto a la ley, la soberanía y el derecho internacional, así como en el fortalecimiento de la cooperación multilateral para garantizar la paz y la seguridad regional".

La operación de la fragata se llevó a cabo en medio de un despliegue militar de EE.UU. en el Caribe que Venezuela denuncia como una "amenaza" que busca forzar un "cambio de régimen" para sacar al chavismo del poder, mientras que Washington asegura que se trata de un operativo para combatir al narcotráfico.

EE.UU acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, señalado por EE.UU. como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico, que ha sido motivo de la movilización militar en el Caribe y del aumento a 50 millones de dólares de la recompensa por información que permita la captura del líder chavista.

