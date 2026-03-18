La familia de Germán Giuliani le exigió su liberación a Delcy Rodríguez al cumplir 300 días secuestrado

Al cumplirse 300 días de la detención arbitraria del abogado argentino Germán Giuliani en Venezuela , su esposa y sus tres hijos difundieron un video en el que exigen su liberación inmediata y apelan directamente a las autoridades venezolanas, que lo mantienen en cautiverio en la cárcel de máxima seguridad Yare 2, a las afueras de Caracas.

En el mensaje, la esposa de Giuliani , Virginia Rivero , recordó que la familia lleva “300 días de angustia, de incertidumbre y de un dolor que ninguna familia debería vivir”. Dirigiéndose a Delcy Rodríguez , presidenta encargada; y a su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, pidió que escuchen su clamor.

Su hija mayor, Joaquina, de 19 años, subrayó que las autoridades venezolanas “tienen en sus manos la posibilidad de corregir una injusticia. Mi papá tiene derecho a recuperar su libertad”, afirmó.

Por su parte, Uma, de 17 años, describió a su padre como “un hombre trabajador, honesto, dedicado a su familia y a su país”, y denunció que su detención “ha sido arbitraria desde el primer día”.

El hijo menor, Timoteo, de 11 años, pidió que se respeten los derechos de su padre y expresó el deseo más simple y doloroso del mensaje: “Queremos volver a verlo. Que vuelva con su familia, que podamos abrazarlo de nuevo”.

En el cierre del video, Virginia Rivero reiteró el llamado urgente a las autoridades venezolanas: “No hay razón legal ni humana para que siga detenido. Cada día que pasa es un día más de sufrimiento”.

También envió un mensaje directo a su esposo: “Estamos contigo. No vamos a dejar de luchar por tu libertad. Te esperamos. Te amamos. Y no descansaremos hasta que regreses a casa”.

Así fue la detención ilegal de Germán Giuliani

Germán Giuliani es un abogado penalista argentino. Llegó a Venezuela el 5 de abril de 2025 por motivos laborales y comerciales, según su entorno. Pocos días después, en la semana del 23 de mayo, cuando el país se preparaba para elecciones legislativas, fue detenido por las autoridades locales.

Según explicó su familia, sostiene que lo arrestaron simplemente por hablar con acento argentino cuando le pidieron identificarse. De igual forma, afirman que el abogado fue acusado de delitos como terrorismo, narcotráfico y mercenarismo, imputaciones que su entorno. Distintos abogados defensores de derechos humanos rechazan categóricamente las acusaciones por no estar basadas en evidencias claras.