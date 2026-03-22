Qué fue el "Monagato", la primera vez que dos hermanos compartieron el poder en Venezuela hace más de 170 años

La captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en la inédita operación militar que Estados Unidos lanzó contra Venezuela el pasado 3 de enero terminó llevando a Delcy Rodríguez Gómez al sillón del palacio presidencial de Miraflores en Caracas.

Lo anterior no debería sorprender, porque Rodríguez era la vicepresidenta y, por lo tanto, la llamada a cubrir las ausencias temporales y absolutas del gobernante, de acuerdo con lo previsto en los artículos 233 y 234 de la Constitución de 1999.

Sin embargo, la aplicación del mecanismo de sucesión presidencial no solo ha hecho que Venezuela entre en el grupo de países en los que una mujer ha estado al frente del Estado, sino que también ha provocado la situación inusual en la que dos hermanos ocupan altos cargos en el Estado.

Mientras Delcy Rodríguez hoy encabeza el gobierno, su hermano mayor, Jorge, fue reelegido el pasado día 5 como presidente de la Asamblea Nacional, el parlamento unicameral, por sexta vez consecutiva.

La coincidencia, sin embargo, no es del todo extraña para el país y ha hecho recordar a algunos un período registrado hace más de 170 años y que pasó a los libros de historia como el "Monagato".

Unos próceres ávidos de poder

Al "Monagato" se le conoce como esa etapa que va desde 1847 hasta 1858, durante la cual "los hermanos, José Tadeo (1784-1868) y José Gregorio Monagas (1795-1858), se intercalaron en la presidencia de la República", explicó a BBC Mundo, el historiador y periodista venezolano Jesús Piñero.

Pero, ¿quiénes eran estos hermanos y cómo pudieron pasarse la banda presidencial sin oposición?

"Los Monagas fueron de los tantos hombres fuertes que surgieron en la guerra de Independencia, la cual fue una cantera de generales y de caudillos", afirmó a BBC Mundo el historiador Tomás Straka.

"En el caso de los Monagas, en particular de José Tadeo, no solamente fue una importante figura militar de la independencia, sino que después del conflicto también fue un importantísimo líder político en el oriente venezolano", agregó el profesor de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas.

El prócer mantuvo una estrecha relación con Simón Bolívar y, en 1830, cuando se produjo la separación de Venezuela de Colombia (la Gran Colombia), encabezó una fallida revuelta contra la secesión, a la cual Bolívar también se oponía. Esta acción lo colocó en la mira de las autoridades venezolanas, en particular del general José Antonio Páez (1790-1873), uno de los principales promotores de la división.

Carlos Becerra/Getty Images Desde el 3 de enero, dos hermanos ocupan dos de las máximas posiciones dentro del Estado venezolano.

Por su parte, Piñero explicó que los nombres de los hermanos figuraron en varias de las conspiraciones que enfrentaron los primeros gobiernos de la Venezuela emancipada.

"Los Monagas tenían un resentimiento profundo contra los propietarios y la élite caraqueña heredera del mantuanaje, que al fin de cuentas era la que llevaba las riendas de Venezuela después de que se independizó, porque se sentían desplazados", agregó el experto.

"Ellos, al igual que los militares que participaron en el ejército libertador, querían recibir su cuota por su sacrificio en la guerra, ya fuera una parcela de tierra, dinero u ocupar cargos", dijo.

Una serie de episodios, que incluyeron rebeliones, el nacimiento del opositor Partido Liberal y una crisis económica producto de la caída de los precios del café, el principal producto de exportación de Venezuela en ese momento, hicieron que Páez y Monagas se aliaran de cara a las elecciones presidenciales de 1846.

"No obstante, durante su primer año de gobierno, Monagas decidió dejar de ser aliado de Bolívar y de Páez para convertirse él mismo en la figura central, y dio una nueva voltereta política. Comenzó a pactar con los liberales, que eran muy populares entre las clases que no tenían derecho al voto", explicó Straka.

El giro de Monagas no quedó sin respuesta por parte de Páez y de los conservadores.

"El Congreso, que era de mayoría paecista, inició nuestro primer impeachment para destituir a Monagas y el gobernante envió a sus seguidores, quienes asaltaron el Congreso el 24 de enero de 1848", relató Piñero.

"A partir de allí el Congreso perdió cualquier tipo de independencia frente al gobierno y desde entonces siempre ha parecido estar supeditado a sus decisiones", apuntó el experto.

Durante los sucesos cuatro diputados murieron, reseña el Diccionario de Historia de Venezuela de Fundación Empresas Polar.

DeAgostini/Getty Images Los hermanos Monagas jugaron un papel destacado en la guerra de Independencia y luego de ella se convirtieron en importantes figuras en el oriente de Venezuela.

Todo queda en familia

Pese a su alianza con los liberales, Monagas no buscó entre ellos a ningún posible candidato para sucederlo.

"Aunque tras el asalto al Congreso Monagas pudo manejarse libremente en el poder, no se atrevió a cambiar la Constitución de 1830 —que prohibía la reelección inmediata— y, por ello, eligió a su hermano José Gregorio como candidato", afirmó Piñero.

"José Gregorio Monagas era un hombre muy cercano a los liberales y tenía fama de ser políticamente más neutro que su hermano José Tadeo", agregó Straka.

Lo más rescatable de este cuatrienio fue la abolición de la esclavitud en 1854, a pocos meses de la celebración de las siguientes elecciones presidenciales, en las cuales el hermano mayor volvió a postularse y resultó electo.

Estas situaciones no eran del todo extrañas para los venezolanos de principios del siglo XIX, aseveró Straka.

"Que un expresidente se postulara para suceder a otro presidente ya había pasado antes, pero no con unos hermanos", dijo el historiador.

"Los primeros presidentes de Venezuela (José Antonio) Páez y (Carlos) Soublette se intercalaron en el poder y, por ello, la gente les decía los contradancistas, como el baile de moda en la época, en el cual las parejas se entrelazaban los brazos y cambiaban de posición", apuntó.

La persecución a la oposición y el contar con la milicia más grande de su lado aseguró el poder de los hermanos, explicaron los historiadores.

Sin embargo, la decisión de José Tadeo Monagas de aprobar una nueva Constitución —que ampliaba el período presidencial a seis años, establecía la reelección indefinida y otorgaba al presidente la potestad de designar a los gobernadores de los estados— selló su caída.

"Los conservadores y liberales decidieron hacer lo que se llamaba entonces una fusión, que era una alianza para enfrentar a un enemigo que podía ser peor para ellos y lanzaron una rebelión que derrocó a Monagas", indicó Straka.

Getty Images Los historiadores resaltan como uno de los aspectos positivos del "Monagato" la abolición de la esclavitud en 1854.

Secuelas hasta hoy

Pese a la salida del poder de los Monagas, los efectos de sus gobiernos perduraron.

"La república que empezó en 1830 con todos sus defectos (la esclavitud y que solamente podían votar hombres blancos, que supieran leer y tuvieran propiedades) iba muy bien encaminada a nivel institucional", afirmó Piñero.

"Hubo libertad de prensa y de cultos, pero Monagas con el asalto al Congreso le hizo un profundo daño a la institucionalidad de Venezuela que todavía estamos pagando", agregó el historiador y periodista.

Por su parte, Straka afirmó que el "Monagato" no solo se caracterizó por "su gran desorden administrativo, una corrupción rampante y una expansión de la delincuencia", sino también por el nepotismo.

"En los gobiernos de los Monagas sus cuñados y primos llegaron a tener cargos. Fue una especie de tribu o de gran clan al estilo Somoza en Nicaragua que gobernaba el país", agregó.

Por mencionar un ejemplo, en 1857 José Tadeo Monagas designó a su sobrino, el coronel Francisco Oriach, como vicepresidente en su segundo período, recordó el historiador Rafael Arraiz Lucca en una serie de artículos sobre esa etapa.

Casi una década después de ser depuesta, la familia recuperó el poder y, a la muerte del mayor de los hermanos, su hijo José Ruperto se hizo con la jefatura del Estado y nombró a su primo Domingo, entonces ministro de Guerra, vicepresidente.

Dos años después, sin embargo, serían derrocados nuevamente.

"Por eso algo algunos historiadores llaman a este período la dictadura dinástica de los Monagas", apuntó Piñero.

Años más tarde se presentaría una situación similar durante la dictadura del general Juan Vicente Gómez (1908-1935).

"Mientras Juan Vicente gobernaba y su hermano Juancho era el vicepresidente", apuntó Straka.

Fundación Museos Nacionales de Venezuela El asalto al Congreso por parte de los simpatizantes de Monagas rompió el equilibrio de poderes en Venezuela y sus secuelas aun se sienten, según los expertos.

¿Rodrigato?

Desde el 3 de enero, algunos en Venezuela han comenzado a hablar de que el país vive un "Rodrigato", debido al hecho de que los hermanos Rodríguez encabecen dos de las cinco ramas del Poder Público.

Sin embargo, los expertos consultados aseveraron que la situación actual no es comparable con lo ocurrido hace más de 150 años.

"El 'Monagato' fue una expresión del caudillismo, que fue un fenómeno histórico del siglo XIX y que se dio en buena medida por la ausencia de un ejército regular y porque el país no estaba conectado, entre otras razones", dijo.

"Además del nexo sanguíneo, la similitud que observo entre el 'Monagato' y la situación actual es que, así como los Monagas sentían resentimiento hacia la República fundada en 1830, los Rodríguez guardan rencor hacia la democracia instaurada a partir de 1958", apuntó.

El padre de la actual presidenta encargada y del presidente del parlamento venezolano, también llamado Jorge Rodríguez, fue un destacado dirigente de la izquierda que murió bajo tortura a manos de los servicios de inteligencia en 1976, después de haber sido detenido por su presunta implicación en el secuestro de un empresario estadounidense.

Por su parte, Straka afirmó que, hasta ahora, los hermanos Rodríguez han ejercido el poder de una manera radicalmente opuesta a la de los Monagas.

"El liderazgo de los Rodríguez es compartido de una forma más equitativa y equilibrada. Aunque Jorge Rodríguez comenzó su vida pública antes que Delcy, hoy sería difícil determinar quién tiene más peso político que el otro", afirmó.

"En el caso de Monagato se trató fundamentalmente de un gran líder, que fue José Tadeo Monagas, quien construyó un gobierno estructurado en torno a su familia", agregó.

Juan BARRETO / AFP via Getty Images Los expertos aseguran que los hermanos Rodríguez mantienen una relación estrecha que hace difícil distinguir quién tiene más poder.

Straka además halló otra diferencia.

"Mientras en el 'Monagato' el equilibrio entre poderes se rompe a favor del Ejecutivo, ahora vemos que el parlamento tiene un rol más importante que el que tenía hasta diciembre", remató.

En similares términos se pronunció el politólogo venezolano Juan Manuel Track, quien aseveró: "Creo que hay una elevada coordinación entre los Rodríguez no solo debido a su vínculo de consanguineidad, sino a las posiciones estratégicas que alcanzaron en el gobierno de Maduro".

"Jorge Rodríguez es el garante de que la agenda legislativa de la presidenta encargada pase de manera sin contratiempos por la Asamblea", agregó.

El politólogo afirmó que los hermanos enfrentan ahora el desafío de mantener la coalición gobernante "lo suficientemente amplia y estable" para "llevar adelante su agenda, la cual todavía no es totalmente clara sobre todo en lo político, a diferencia de lo económico".

BBC

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FUENTE: BBC