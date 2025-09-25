Venezuela: un terremoto de magnitud 6,3 sacude el oeste y se siente en Caracas

Los sismógrafos de Venezuela y Estados Unidos registraron un terremoto de magnitud 6,3 en el oeste venezolano. Hubo además varias réplicas.

El terremoto en Venezuela fue de magnitud 6 en la escala abierta de Richter. Foto Dpa

Una serie de terremotos, entre ellos uno de magnitud 6 en la escala abierta de Richter, han sacudido durante las últimas horas el oeste de Venezuela, dejándose notar en la capital, Caracas, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños materiales.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) ha indicado que el mayor sismo, de magnitud 6, ha tenido su epicentro 45 kilómetros al este de Bachaquero, con el hipocentro a 16,4 kilómetros de profundidad.

Este terremoto ha estado precedido y seguido por otros de magnitud entre 4 y 5,3 en la escala abierta de Richter, según el organismo, tras lo que residentes de Caracas y estados como los de Aragua, Carabobo, Táchira, Zulia y Lara han informado sobre su impacto, según ha recogido la agencia estatal venezolana de noticias, AVN.

Una persona observando un sismógrafo. Foto: Efe. Los sismógrafos captaron el terremoto y sus réplicas en el norte de Sudamérica. Foto: Efe. EFE