La esposa de Nahuel Gallo le pidió al Papa que interceda ante Maduro para que liberen al gendarme

En sus redes sociales, la esposa del gendarme Nahuel Gallo le hizo el pedido al papa León XIV mientras su marido continúa preso en Venezuela desde diciembre.

María Alexandra Gómez, la esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo, preso en Venezuela desde diciembre de 2024 bajo la acusación de terrorismo, le hizo un contundente pedido al papa León XIV para que interceda por la libertad de su esposo y de todos los presos políticos en el país caribeño.

El pedido al papa León XIV La esposa de Gallo, utilizó su cuenta de X para pedir la intervención del Papa, coincidiendo con la próxima canonización de dos figuras venezolanas. “Su santidad papa León XIV, le pido que interceda por la libertad de los miles de inocentes presos injustamente en Venezuela. Nahuel Agustín Gallo es uno de ellos”, expresó Gómez, y añadió que “no puede haber canonización con presos políticos”.

Nahuel Agustín Gallo es uno de ellos, es un padre de familia, el pilar fundamental de mí familia. Somos gente de Fe y creemos en la justicia.

¿Por qué está preso Nahuel Gallo? Gallo, que ingresó a Venezuela por tierra desde Colombia el 8 de diciembre de 2024, fue procesado por la Justicia chavista por supuesta vinculación a un “grupo de personas” que intentó “ejecutar una serie de acciones desestabilizadoras y terroristas”. El Ministerio Público venezolano asegura que el gendarme ocultó un "verdadero plan criminal bajo el ropaje de una visita sentimental".

¿Qué dijo el Gobierno sobre la situación del gendarme? El gobierno de Javier Milei remarcó que Gallo tuvo como “único propósito visitar a su familia y a su pareja, con quien comparte un hijo en común”. Tras la detención, Milei acusó a Nicolás Maduro de tomar a extranjeros como rehenes.