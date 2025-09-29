Los Simpson regresan al cine con una secuela tras casi 20 años de espera

La icónica familia amarilla volverá a la pantalla grande con una secuela de Los Simpson : La Película . Disney y 20th Century confirmaron el estreno mundial para el 23 de julio de 2027, casi dos décadas después de la primera entrega de 2007. El anuncio incluyó un póster con una dona y el lema: " Homero quiere repetir".

La primera película de Los Simpson se estrenó en 2007, dirigida por David Silverman, con gran éxito de taquilla: recaudó 536 millones de dólares en todo el mundo frente a un presupuesto de 75 millones. La trama giraba en torno a Springfield atrapada bajo una enorme cúpula de cristal después de que Homero contaminara el lago local. Desde entonces, la posibilidad de una secuela había sido objeto de rumores y negociaciones, pero sin confirmación oficial hasta ahora.

La secuela reemplazó en la agenda de estrenos de Disney a un proyecto de Marvel sin título, que fue retirado del calendario del estudio. Por el momento, no se conocen detalles de la trama, aunque el lanzamiento del póster oficial desató la expectativa de los fanáticos.

"Los Simpson", creados por Matt Groening en 1989 , mantienen el récord como la comedia animada de mayor duración en la televisión. Actualmente se transmite su temporada 37 por Fox y la serie ya fue renovada hasta su temporada 40, que está programada para emitirse entre 2028 y 2029.

El efecto del streaming en Los Simpson

Matt Selman, showrunner del programa, destacó en entrevistas recientes cómo la llegada de la serie a Disney+ amplió su alcance a nuevas generaciones de espectadores.

"Ahora, en lugar de que los niños lo vean en la televisión local por la tarde, pueden verlo todo, a todas horas, todo el día, para siempre", explicó Selman. Según él, la plataforma revitalizó a la producción, permitiendo que mantenga su lugar en la cultura popular global.

Un regreso esperado en la pantalla grande

La confirmación de esta nueva película coloca nuevamente a la familia amarilla en el centro de la conversación mediática. Con Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie, Los Simpson se preparan para repetir en los cines el fenómeno cultural que ya lograron en televisión y en su primera incursión cinematográfica.