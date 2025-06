Murió Marge Simpson, el capítulo que cuenta la gran tragedia de Los Simpson

El final inesperado de Marge Simpson

En ese futuro alternativo, Lisa se ha convertido en una profesional exitosa que regresa a Springfield para visitar a su hermano Bart quien vive sin rumbo en la casa de la infancia junto a Homero. En medio de esta historia, se devela la gran ausencia: Marge ya no está. La escena en la que aparece su lápida, rodeada por los personajes principales y acompañada por la canción I Will Remember You de Sarah McLachlan, provocó un fuerte impacto emocional entre los seguidores de la serie.