Un hombre descubrió explosivos enterrados en un jardín mientras remodelaba su casa

Un hombre de Villa María, en la provincia de Córdoba, realizó un sorprendente descubrimiento este domingo, después de encontrar cinco explosivos de guerra intactos en el jardín de la casa de su padre mientras realizaba una remodelación.

Esta vivienda, ubicada en Paraguay al 1600, en esta localidad, pertenecía a su padre, que falleció hace algunos años, según explicó el hombre de 35 años. Al encontrarse con estos explosivos, alertó inmediatamente a la Policía, que acudió al domicilio con especialistas en explosivos.

Los explosivos hallados en una casa en Córdoba Según el reporte oficial del personal que analizó los explosivos, se trataría de dos proyectiles de artillería calibre 105 mm; un proyectil de artillería calibre 75 mm; un proyectil mortero calibre 120 mm; y un proyectil mortero calibre 181 mm.

Además, según indicaron, todos estos proyectiles contaban con espoletas intactas. De todas formas, deberá realizarse un análisis para determinar si los mismos cuentan con una carga interna o no.