Policías neutralizaron un posible explosivo hallado en el camping del Club Israelita Macabi

El presunto explosivo fue detectado en el predio del Club Israelita Macabi, ubicado en Guaymallén. Policías especializados desactivaron el aparato.

Policías de la División Táctica de Explosivos Mendoza (DTEM) neutralizaron la tarde de este martes un dispositivo sospechoso que fue hallado en el camping del Club Israelita Macabi, en Guaymallén. Luego de la destrucción del aparato, los efectivos especializados iban a analizarlo para saber de qué estaba hecho y buscaban determinar cómo llegó hasta ese lugar.

Las alarmas se encendieron pasadas las 18 cuando personal policial tomó conocimiento sobre un llamativo objeto que fue encontrado por un alumno en el costado suroeste, por la zona de los quinchos, del Israelita Macabi, localizado sobre calle Las Cañas en el distrito de Dorrego.

De acuerdo con la descripción de los testigos, parecía ser un teléfono celular que tenía adherido otro dispositivo, motivo por el cual los empleados del club no dudaron en dar aviso a las autoridades.

El posible explosivo fue neutralizado Frente a esa situación, se desplazó a personal de la DTEM, pertenenciente a las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE), dedicada a los procedimientos de búsqueda, transporte, análisis y neutralización de sustancias explosivas, explicaron fuentes policiales consultadas.