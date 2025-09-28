Alarma en Córdoba por una ola de muertes súbitas: fallecieron un nene y un hombre jugando al fútbol

Dos tragedias casi simultáneas conmovieron a Córdoba este fin de semana, donde un nene de 13 años y un hombre de 57 murieron por paros cardiorrespiratorios mientras jugaban al fútbol. Estos decesos elevan a cinco la cifra de muertes súbitas en las últimas tres semanas, tres de ellas ocurridas mientras los jóvenes practicaban deporte, encendiendo las alarmas en la provincia.