Alarma en Córdoba por una ola de muertes súbitas: fallecieron un nene y un hombre jugando al fútbol
Tanto el nene como el hombre murieron en dos canchas. Esto se dio el mismo sábado y hay preocupación por la ola de muertes súbitas que hay en Córdoba.
Dos tragedias casi simultáneas conmovieron a Córdoba este fin de semana, donde un nene de 13 años y un hombre de 57 murieron por paros cardiorrespiratorios mientras jugaban al fútbol. Estos decesos elevan a cinco la cifra de muertes súbitas en las últimas tres semanas, tres de ellas ocurridas mientras los jóvenes practicaban deporte, encendiendo las alarmas en la provincia.
Los casos de este fin de semana
-
Santino López (13 años): El adolescente se desplomó en la cancha del Club Ilusión del Norte, en la localidad de Sebastián El Cano, mientras jugaba un partido. Fue trasladado de urgencia, pero no pudo ser reanimado. La Fiscalía de Deán Funes ordenó una autopsia para determinar la causa exacta de la muerte.
Hombre de 57 años: Se descompensó y cayó en medio de un partido de fútbol informal en Villa Dolores. A pesar de ser llevado al hospital regional, se confirmó que murió por un paro cardiorrespiratorio.
La ola de muertes súbitas en Córdoba
Estos dos casos se suman a una trágica sucesión de decesos juveniles en las últimas tres semanas, todos sin antecedentes médicos conocidos:
11 de septiembre: Amadeo Ruiz (13), jugador de San Lorenzo de barrio Las Flores, murió de muerte súbita durante una práctica de fútbol. El nene cayó desplomado y no pudieron reanimarlo.
15 de septiembre: Facundo Arias Prieto (13), estudiante de Villa Carlos Paz, se descompensó y murió súbitamente en una clase de educación física. Ese mismo día, Thian Toledo (7) murió de muerte súbita en una fiesta de cumpleaños en Capilla de los Remedios.
18 de septiembre: Lautaro Maineri (15), falleció en la capital provincial tras ingresar con un coágulo cerebral irreversible, descompensándose mientras jugaba truco con sus compañeros.